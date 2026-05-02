Более 57 тыс. воздушных целей уничтожила ПВО в течение апреля, - Воздушные силы. ВИДЕО
В течение апреля 2026 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила более 57 000 воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что было уничтожено
Как отмечается, среди уничтоженного:
- 69 крылатых ракет Х-101;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 5 крылатых ракет "Искандер-К";
- 4861 ударный БПЛА типа Shahed;
- 1065 разведывательных БПЛА;
- 51 110 БПЛА других типов.
Самолеты авиации
Сообщается, что авиацией Воздушных сил совершено 831 самолетный вылет, в частности:
- более 550 – для истребительного авиационного прикрытия;
- около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
