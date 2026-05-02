Более 57 тыс. воздушных целей уничтожила ПВО в течение апреля, - Воздушные силы. ВИДЕО

В течение апреля 2026 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила более 57 000 воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что было уничтожено

Как отмечается, среди уничтоженного:

  • 69 крылатых ракет Х-101;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 4861 ударный БПЛА типа Shahed;
  • 1065 разведывательных БПЛА;
  • 51 110 БПЛА других типов.

Самолеты авиации

Сообщается, что авиацией Воздушных сил совершено 831 самолетный вылет, в частности:

  • более 550 – для истребительного авиационного прикрытия;
  • около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

А повітряні цілі, знищені приватною протиповітряною обороною, куди рахують?
02.05.2026 20:40 Ответить
Дуже, якісна і емоційна інфографіка. Повітряні Сили респект як завжди.
02.05.2026 21:15 Ответить
 
 