Війська РФ атакували Україну "Іскандером" та 268 БпЛА. Знешкоджено 249 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 3 травня 2026 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., 268-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 160 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

