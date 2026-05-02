Измаил снова под атакой РФ: враг нанес удар по порту. ФОТО
В ночь на 2 мая российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре города Измаил в Одесской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Измаильская РГА.
"Противник вновь совершил нападение на портовую инфраструктуру города Измаил.
Очень эффективно отработали силы ПВО — большинство вражеских БПЛА было сбито. Разрушений практически нет", — говорится в сообщении.
Последствия атаки
Удары по Измаилу в апреле
В прошлом месяце портовая инфраструктура Измаила неоднократно подвергалась ударам врага.
- В ночь на 8 апреля российские оккупационные войска атаковали порт "Измаил" в Одесской области. Повреждены объекты портовой инфраструктуры и гражданское судно. В результате атак возникли пожары на судне и в складских помещениях, которые оперативно ликвидированы спасателями
- 14 апреля враг снова нанес удар по Одесской области. Зафиксированы попадания по территории порта в Измаиле, повреждена инфраструктура и судно, пострадавших нет.
