Ізмаїл знову під атакою РФ: ворог ударив по порту. ФОТО
У ніч на 2 травня російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі міста Ізмаїл в Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Ізмаїльська РДА.
"Противник знову здійснив напад на портову інфраструктуру міста Ізмаїл.
Дуже ефективно відпрацювали сили ППО - більшість ворожих БПЛА було збито. Руйнувань практично немає", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки
Удари по Ізмаїлу у квітні
Минулого місяця портова інфраструктура Ізмаїла неодноразово потерпала від ударів ворога.
- В ніч 8 квітня російські окупаційні війська атакували порт "Ізмаїл" на Одещині. Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільне судно. Внаслідок атак виникли пожежі на судні і складських приміщеннях, які оперативно ліквідовані рятувальниками
- 14 квітня ворог знову вдарив по Одещині. Зафіксовані влучання по території порту в Ізмаїлі, пошкоджено інфраструктуру та судно, постраждалих немає.
