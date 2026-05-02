Ізмаїл знову під атакою РФ: ворог ударив по порту. ФОТО

У ніч на 2 травня російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі міста Ізмаїл в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Ізмаїльська РДА.

"Противник знову здійснив напад на портову інфраструктуру міста Ізмаїл.

Дуже ефективно відпрацювали сили ППО - більшість ворожих БПЛА було збито. Руйнувань практично немає", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки

Удари по Ізмаїлу у квітні

Минулого місяця портова інфраструктура Ізмаїла неодноразово потерпала від ударів ворога.

В ніч 8 квітня російські окупаційні війська атакували порт "Ізмаїл" на Одещині. Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільне судно. Внаслідок атак виникли пожежі на судні і складських приміщеннях, які оперативно ліквідовані рятувальниками

14 квітня ворог знову вдарив по Одещині. Зафіксовані влучання по території порту в Ізмаїлі, пошкоджено інфраструктуру та судно, постраждалих немає.

