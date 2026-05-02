Ворог атакує Кривий Ріг: під ударом об’єкт інфраструктури (оновлено)
Зранку 2 травня російські безпілотники атакували Кривий Ріг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Ворог атакує шахедами об'єкт інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Вілкул закликав містян перебувати у безпеці.
Наслідки атаки
Згодом Вілкул повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру. Виникла пожежа, яка вже погашена. Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні служби. Без постраждалих.
