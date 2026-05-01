Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: четверо поранених. ФОТО
Упродовж дня 1 травня російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади.
Пошкоджені медзаклад, магазини, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі.
Унаслідок атак двоє жінок 43 та 50 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 50-річний чоловік та 54-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.
Криворізький район
Також росіяни били по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Там понівечена господарча споруда.
