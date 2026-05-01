УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Обстріли Дніпропетровщини
360 0

Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: четверо поранених. ФОТО

Упродовж дня 1 травня російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади.

Пошкоджені медзаклад, магазини, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі.

Унаслідок атак двоє жінок 43 та 50 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 50-річний чоловік та 54-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Криворізький район

Також росіяни били по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Там понівечена господарча споруда.

Автор: 

обстріл (33717) Нікополь (1540) Дніпропетровська область (4949) Криворізький район (362) Нікопольський район (737)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 