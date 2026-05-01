Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: четверо поранених. ФОТО

Упродовж дня 1 травня російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади.

Пошкоджені медзаклад, магазини, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі.

Унаслідок атак двоє жінок 43 та 50 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 50-річний чоловік та 54-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Криворізький район

Також росіяни били по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Там понівечена господарча споруда.

