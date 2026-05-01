Россияне почти 50 раз атаковали Днепропетровщину: четверо раненых. ФОТО

В течение дня 1 мая российские войска почти 50 раз атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Днепропетровской области

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская громады.

Повреждены медучреждение, магазины, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

Вследствие атак две женщины 43 и 50 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 50-летний мужчина и 54-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Читайте также: Россияне почти 50 раз нанесли удары по Днепропетровской области: один человек погиб, 22 — ранены

Криворожский район

Также россияне наносили удары по Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Там разрушено хозяйственное здание.

Читайте также: РФ повторно атаковала Днепр. Возник пожар, ранен мужчина

