Враг атакует Кривой Рог: под ударом объект инфраструктуры

Утром 2 мая российские беспилотники атаковали Кривой Рог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Враг атакует шахедами объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Вилкул призвал горожан находиться в безопасности.

