Враг атакует Кривой Рог: под ударом объект инфраструктуры
Утром 2 мая российские беспилотники атаковали Кривой Рог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Враг атакует шахедами объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Вилкул призвал горожан находиться в безопасности.
