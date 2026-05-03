Війська РФ атакували дронами Одещину: 2 людини загинули, 5 поранені. Пошкоджено будинки та портову інфраструктуру. ФОТО
Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало внаслідок ворожих ударів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлові будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури.
"Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Україну "Іскандером" та 268 БпЛА. Знешкоджено 249 дронів.
