Війська РФ атакували дронами Одещину: 2 людини загинули, 5 поранені. Пошкоджено будинки та портову інфраструктуру. ФОТО

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало внаслідок ворожих ударів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлові будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури.

"Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ізмаїл знову під атакою РФ: ворог ударив по порту. ФОТО

Обстріл Одещини
Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Україну "Іскандером" та 268 БпЛА. Знешкоджено 249 дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

Топ коментарі
Позавчора ЗЕленський заявив що посилить ППО Одеси та Дніпра.Це треба було зробити набагато раніше.Після того як сказав,то чекати треба скільки?Коли вже ППО там і не потрібна буде?
03.05.2026 08:46 Відповісти
Що з того, що він пообіцяв справдилось?
03.05.2026 08:54 Відповісти
На мою думку частина "ватних" мерів,ЦВА замість піару і посадки квітів --організазоввали б розрахуни по знищення безпілотників Це дозволяє ЗАКОН. Що не можна три десятки на міліоник організувати? Чи там путіна ждуни?
03.05.2026 08:56 Відповісти
Банда Зелемського влаштувала дикий перекос з жертвами серед цивільних. Наші гинуть в то же час, коли радісна вата на РФ знімає свої відосікі. Ім радісно, бо є Московський НПЗ, котрий не чіпають, та найбільші в Омське та Тюмені.
03.05.2026 09:05 Відповісти
Вчора дві години над містом кружляли ДВА кацапських безпілотника, Безпререшкодно обираючи ціль. І ніякої ППО. А ні мобільних груп, а ні дронів перехоплювачив, не кажу по малу авіацію. Тому поки Зеля буде брехати, будуть гинуть цивільні і в Одесі, і в Херсоні, і у Сумах
03.05.2026 09:09 Відповісти
Террор щодня

Гнусскій мір, від члена Радбезу @@N
03.05.2026 09:31 Відповісти
Терор рашиських варварів проти мирних жителів не припиняєтся кожен день і ніч ,на жаль відповіді по рашиських чортах немає ,ворог розуміє тільки силу.
03.05.2026 10:00 Відповісти
У Вови ********** треба забрати можливість шлятися без толку по закордонах, бо якщо прийде момент садити його в буцегарню , він втече за кордон, як це зробили вже шнирі з його шобли міндич і Цукерман.
