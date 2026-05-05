Новости Атака на Запорожье
Россия атаковала Запорожье: есть пострадавший

В ночь на 5 мая российские войска нанесли удар по Запорожью баллистическими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в результате обстрела возник пожар в нежилом здании.

В результате российского удара ранения получила женщина. Сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Так, було гучно.
05.05.2026 06:35 Ответить
А ЦАР з 6 травня перемир'я оголосив ... доречі, а де зараз ЦАР - чи повернувся з Єревану , де він, бідолашний та змучений війною, вирішував проблеми Європейського Рівня?
05.05.2026 07:07 Ответить
 
 