Ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів

Сьогодні, 5 травня 2026 року, вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та ударними БпЛА. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

Станом на цю годину відомо про 4 загиблих.

Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна допомога.

Пошкоджено промпідприємство

За даними ОВА, унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.

Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.

Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

