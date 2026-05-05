Харків під ранковим обстрілом: є влучання та постраждалі
Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Влучання ракет в Основ’янському районі
Зафіксовано влучання ракети по відкритій території в Основ’янському районі. Внаслідок удару пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.
Також ще одна ракета влучила поблизу складського приміщення в тому ж районі. Пошкоджено склад і автомобілі.
Атака дронами
Пізніше ворог атакував бойовим дроном Холодногірський район. Та знов поцілив БпЛА по Основ’янському районі.
"Одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
