1 182 1

Харків під ранковим обстрілом: є влучання та постраждалі

Удари по Харкову 5 травня

Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Влучання ракет в Основ’янському районі

Зафіксовано влучання ракети по відкритій території в Основ’янському районі. Внаслідок удару пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Також ще одна ракета влучила поблизу складського приміщення в тому ж районі. Пошкоджено склад і автомобілі.

Атака дронами

Пізніше ворог атакував бойовим дроном Холодногірський район. Та знов поцілив БпЛА по Основ’янському районі.

"Одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

безпілотник БпЛА обстріл ракети Харків Харківська область Харківський район
Агонія у кремлівського виродка продовжується , мабуть перед смертю😡
05.05.2026 08:06 Відповісти
 
 