Харьков под утренним обстрелом: есть попадания и пострадавшие

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Под ударом оказался ряд районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Попадание ракет в Основянском районе

Зафиксировано попадание ракеты по открытой территории в Основянском районе. В результате удара повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. Предварительно, пострадавших нет.

Также еще одна ракета попала вблизи складского помещения в том же районе. Повреждены склад и автомобили.

Атака дронами

Позже враг атаковал боевым дроном Холодногорский район. И снова нацелил БПЛА на Основянский район.

"Один человек пострадал в результате вражеского обстрела в Холодногорском районе. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

