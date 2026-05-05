Харьков под утренним обстрелом: есть попадания и пострадавшие
Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Под ударом оказался ряд районов города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Попадание ракет в Основянском районе
Зафиксировано попадание ракеты по открытой территории в Основянском районе. В результате удара повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. Предварительно, пострадавших нет.
Также еще одна ракета попала вблизи складского помещения в том же районе. Повреждены склад и автомобили.
Атака дронами
Позже враг атаковал боевым дроном Холодногорский район. И снова нацелил БПЛА на Основянский район.
"Один человек пострадал в результате вражеского обстрела в Холодногорском районе. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Amber
