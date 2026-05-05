РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харькова
1 200 1

Харьков под утренним обстрелом: есть попадания и пострадавшие

Удары по Харькову 5 мая

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Под ударом оказался ряд районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Попадание ракет в Основянском районе

Зафиксировано попадание ракеты по открытой территории в Основянском районе. В результате удара повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. Предварительно, пострадавших нет.

Также еще одна ракета попала вблизи складского помещения в том же районе. Повреждены склад и автомобили.

Атака дронами

Позже враг атаковал боевым дроном Холодногорский район. И снова нацелил БПЛА на Основянский район.

"Один человек пострадал в результате вражеского обстрела в Холодногорском районе. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5144) обстрел (32456) ракеты (3939) Харьков (7820) Харьковская область (2612) Харьковский район (838)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Агонія у кремлівського виродка продовжується , мабуть перед смертю😡
показать весь комментарий
05.05.2026 08:06 Ответить
 
 