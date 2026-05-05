Повторный ракетный удар РФ по Полтавской области: погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате коварного повторного удара войск РФ по Полтавской области система МВД потеряла двух спасателей.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Рашисты нанесли удар по спасателям ракетой
Как отмечается, ночью враг атаковал объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и приступили к ликвидации масштабного пожара, противник нанес удар по людям ракетой.
Что известно о погибших?
К сожалению, в результате полученных травм погибли 2 спасателя:
- Заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко - Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно туша пожары на объектах критической инфраструктуры.
- Пожарный-спасатель Дмитрий Скрыль - на службе в ГСЧС более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами. Ответственный и профессиональный спасатель, который хорошо знал свою работу и выполнял ее там, где было сложнее всего.
Есть раненые среди гражданских лиц и спасателей
Клименко отмечает, что также в результате повторного удара погибли еще 2 человека, а 8 - ранены.
23 спасателя получили травмы. Трое человек в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.
"Это сознательные удары по тем, кто спасает жизни. Мы фиксируем каждое военное преступление РФ. Враг должен понести ответственность за убийства украинцев", - резюмирует Клименко.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
- Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.
- Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
- Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.
Українці боронять свою Родину і Україну, а кабміндічі разом з оманським зеленським, допомагають ****** їх убивати
Просто дивуюсь - на тв постійно експерти розмовляють про агресора у якого в містах поганЕ ППО . БЛІН, поки погане- треба ДАВИТИ .
Чи усі чекають коли в агрессора стане ППО непогане ?
Тобто слабкі місця треба використовувати , а не пистеть про помилки ворога.
ВОРОГ ВИКОРИСТОВУЄ УСІ МОЖЛИВОСТІ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ
так як ви не маєте права на життя разом із кремлівським вилупком
і терористом 😡