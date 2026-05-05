Новости Удар россиян по Полтавщине
8 211 17

Повторный ракетный удар РФ по Полтавской области: погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате коварного повторного удара войск РФ по Полтавской области система МВД потеряла двух спасателей.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты нанесли удар по спасателям ракетой

Как отмечается, ночью враг атаковал объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и приступили к ликвидации масштабного пожара, противник нанес удар по людям ракетой.

Что известно о погибших?

К сожалению, в результате полученных травм погибли 2 спасателя:

  • Заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко - Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно туша пожары на объектах критической инфраструктуры.
  • Пожарный-спасатель Дмитрий Скрыль - на службе в ГСЧС более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами. Ответственный и профессиональный спасатель, который хорошо знал свою работу и выполнял ее там, где было сложнее всего.

Есть раненые среди гражданских лиц и спасателей

Клименко отмечает, что также в результате повторного удара погибли еще 2 человека, а 8 - ранены.

23 спасателя получили травмы. Трое человек в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

"Это сознательные удары по тем, кто спасает жизни. Мы фиксируем каждое военное преступление РФ. Враг должен понести ответственность за убийства украинцев", - резюмирует Клименко.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.
  • Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

обстрел спасатели ГСЧС Клименко Игорь Полтавская область
Топ комментарии
Україна жодного разу так не вчинила,бо ми же "люді"(
05.05.2026 08:47 Ответить
Це вже перемир'я, чи режим тиші ЗЕ? Я просто не в курсі.
05.05.2026 08:48 Ответить
Ось таке перемиря Зеля ,рашисти це варвари їх треба тільки знищувати ,насамперед кривавого терориста путіна і всю його злочину фашиську кліку.
05.05.2026 08:53 Ответить
Про перемир'я домовляються, а не оголошують в односторонньому порядку. Як зробили кацапи так зробив і Зеленський, він їх просто потролив. Стосовно цього випадку, це кацапсяча тактика варварів і скотів, вони це роблять постійно. Це наш сум і біль що втрачаємо кращих хлопців.
05.05.2026 09:03 Ответить
масква, сталіца малороса владіміра зе!
чипати заборонено!

05.05.2026 08:53 Ответить
От мразота... А вони там хочуть на 9 травня перемир'я??? Закидати по максимуму все, до чого можемо дотягнутися. У русні має горіти земля під ногами.
05.05.2026 08:53 Ответить
Ну,бери й закидуй,чи ти тільки язиком?
05.05.2026 10:34 Ответить
А зелений пдр накуя тоді, якщо це повинні робити прості цивільні? Чи він повинен зі своєю шоблою тільки мільярди красти? Що бл у вас сук в головах?
05.05.2026 14:25 Ответить
ПНХ
05.05.2026 17:06 Ответить
Низький уклін РЯТУВАЛЬНИКАМ та їх Родинам!! Честь!
Українці боронять свою Родину і Україну, а кабміндічі разом з оманським зеленським, допомагають ****** їх убивати
05.05.2026 08:57 Ответить
Героям України ,рятувальникам Дмитро Скрилю та Віктору Кузьменко, Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
05.05.2026 09:01 Ответить
Героям СЛАВА
Просто дивуюсь - на тв постійно експерти розмовляють про агресора у якого в містах поганЕ ППО . БЛІН, поки погане- треба ДАВИТИ .
Чи усі чекають коли в агрессора стане ППО непогане ?
Тобто слабкі місця треба використовувати , а не пистеть про помилки ворога.
ВОРОГ ВИКОРИСТОВУЄ УСІ МОЖЛИВОСТІ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ
05.05.2026 09:09 Ответить
05.05.2026 10:22 Ответить
Вічна память Героям
05.05.2026 10:47 Ответить
Кацапи , ви мразь , яких потрібно стерти з лиця землі ,
так як ви не маєте права на життя разом із кремлівським вилупком
і терористом 😡
05.05.2026 11:25 Ответить
Велике співчуття рідним і близьким .Одужання пораненим України буде памятати цих героїв вічно Це люди ,які пройшли огонь і воду,це гордість українців А фашистам--кацапам прокляття і зневаги Це люди--варвари.
05.05.2026 15:22 Ответить
 
 