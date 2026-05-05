Повторний ракетний удар РФ по Полтавщині: загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані. ФОТОрепортаж

Через підступний повторний удар військ РФ по Полтавській області система МВС втратила двох рятувальників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили по рятувальниках ракетою

Як зазначається, вночі ворог атакував обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою.

Що про загиблих відомо?

На жаль, внаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники:

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко - Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль - на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами. Відповідальний та професійний рятувальник, який добре знав свою роботу і виконував її там, де було найважче.





Є поранені серед цивільних та рятувальників

Клименко зазначає, що також внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 - поранені.

23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

"Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин рф. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців", - резюмує Клименко.





Що передувало?

