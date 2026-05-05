8 155 17

Повторний ракетний удар РФ по Полтавщині: загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані. ФОТОрепортаж

Через підступний повторний удар військ РФ по Полтавській області система МВС втратила двох рятувальників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили по рятувальниках ракетою

Як зазначається, вночі ворог атакував обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою.

Що про загиблих відомо?

На жаль, внаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники:

  • Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко - Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.
  • Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль - на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами. Відповідальний та професійний рятувальник, який добре знав свою роботу і виконував її там, де було найважче.

загиблі рятувальники
Є поранені серед цивільних та рятувальників

Клименко зазначає, що також внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 - поранені.

23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

"Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин рф. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців", - резюмує Клименко.

удар по рятувальниках
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.
  • Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.
  • Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.
  • Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

Топ коментарі
Це вже перемир'я, чи режим тиші ЗЕ? Я просто не в курсі.
05.05.2026 08:48
От мразота... А вони там хочуть на 9 травня перемир'я??? Закидати по максимуму все, до чого можемо дотягнутися. У русні має горіти земля під ногами.
05.05.2026 08:53
масква, сталіца малороса владіміра зе!
чипати заборонено!

05.05.2026 08:53
Україна жодного разу так не вчинила,бо ми же "люді"(
05.05.2026 08:47
Ось таке перемиря Зеля ,рашисти це варвари їх треба тільки знищувати ,насамперед кривавого терориста путіна і всю його злочину фашиську кліку.
05.05.2026 08:53
Про перемир'я домовляються, а не оголошують в односторонньому порядку. Як зробили кацапи так зробив і Зеленський, він їх просто потролив. Стосовно цього випадку, це кацапсяча тактика варварів і скотів, вони це роблять постійно. Це наш сум і біль що втрачаємо кращих хлопців.
05.05.2026 09:03
05.05.2026 08:53
Ну,бери й закидуй,чи ти тільки язиком?
05.05.2026 10:34
А зелений пдр накуя тоді, якщо це повинні робити прості цивільні? Чи він повинен зі своєю шоблою тільки мільярди красти? Що бл у вас сук в головах?
05.05.2026 14:25
ПНХ
05.05.2026 17:06
Низький уклін РЯТУВАЛЬНИКАМ та їх Родинам!! Честь!
Українці боронять свою Родину і Україну, а кабміндічі разом з оманським зеленським, допомагають ****** їх убивати
05.05.2026 08:57
Героям України ,рятувальникам Дмитро Скрилю та Віктору Кузьменко, Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
05.05.2026 09:01
Героям СЛАВА
Просто дивуюсь - на тв постійно експерти розмовляють про агресора у якого в містах поганЕ ППО . БЛІН, поки погане- треба ДАВИТИ .
Чи усі чекають коли в агрессора стане ППО непогане ?
Тобто слабкі місця треба використовувати , а не пистеть про помилки ворога.
ВОРОГ ВИКОРИСТОВУЄ УСІ МОЖЛИВОСТІ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ
05.05.2026 09:09
Вічна память Героям
05.05.2026 10:47
Кацапи , ви мразь , яких потрібно стерти з лиця землі ,
так як ви не маєте права на життя разом із кремлівським вилупком
і терористом 😡
05.05.2026 11:25
Велике співчуття рідним і близьким .Одужання пораненим України буде памятати цих героїв вічно Це люди ,які пройшли огонь і воду,це гордість українців А фашистам--кацапам прокляття і зневаги Це люди--варвари.
05.05.2026 15:22
 
 