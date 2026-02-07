Рятувальник Михайло Проценко загинув під час ліквідації наслідків ворожої атаки на Київщині
У суботу, 7 лютого, на Київщині під час ліквідації наслідків російської атаки загинув рятувальник Михайло Проценко.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальник загинув через обвал конструкцій
"Сьогодні, після чергового масованого російського обстрілу нашої країни, ми знову зазнали болісних втрат серед особового складу ДСНС. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки та гасіння масштабної пожежі складських будівель у м. Яготин на Київщині стався раптовий обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко - наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів", - розповів голова ДСНС Андрій Даник.
Колега Михайла зазнав поранень
Також постраждав командир відділення 22 ДПРЧ майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня. Наразі він перебуває під наглядом медиків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І за це зебанда відповість.
Отож
Будь ласка, розгляньте мою пропозицію: в кожній новині в розділі "Що передувало?" описувати події, починаючи з виборів 2019 року. А ще краще з показу дебільного фільму "Слуга урода" чи як там воно називалось.
Дуже прошу, бо дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори в 2019, досі не можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки. І багато з них, хто вижив після свого вибору, знов можуть припхатися на вибори з засраними мізками.
Дякую!
Сум.
Вічна пам'ять та шана 🕯