Рятувальник Михайло Проценко загинув під час ліквідації наслідків ворожої атаки на Київщині

У суботу, 7 лютого, на Київщині під час ліквідації наслідків російської атаки загинув рятувальник Михайло Проценко.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальник загинув через обвал конструкцій

"Сьогодні, після чергового масованого російського обстрілу нашої країни, ми знову зазнали болісних втрат серед особового складу ДСНС. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки та гасіння масштабної пожежі складських будівель у м. Яготин на Київщині стався раптовий обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко - наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів", - розповів голова ДСНС Андрій Даник.

Колега Михайла зазнав поранень 

Також постраждав командир відділення 22 ДПРЧ майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

07.02.2026 20:41 Відповісти
Земля пухом...
І за це зебанда відповість.
07.02.2026 20:47 Відповісти
Світла пам'ять. Царство небесне.
Сум.
07.02.2026 21:18 Відповісти
07.02.2026 20:41 Відповісти
Земля пухом...
І за це зебанда відповість.
07.02.2026 20:47 Відповісти
Після зміни влади цих виродків новий генеральний прикурор і нові судді покарають всіх причетних до того, що робиться в Україні з травня 2019 року.
07.02.2026 20:52 Відповісти
Шановвний, а не пішли би ви НАТУЙ!
07.02.2026 21:15 Відповісти
А я думаю, після зміни влади буде генпрокурор Махницький 2.0
08.02.2026 02:50 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри . Ніхто ні за що не відповість . За Майдан , за тітушок , за розстріли хтось відповів ? Заочні арешти і вироки не рахуються . Хто сидить ?
Отож
08.02.2026 04:59 Відповісти
Їх скарають фронтовики після повернення І РУСІНОВИ.
08.02.2026 16:09 Відповісти
Якби ваш пост починався фразою путінхуйло це було б логічно і правильно бо це ж росіянці вбивають. А так це вигляда' як дешевий висер.
07.02.2026 21:03 Відповісти
Десь там, мабуть, допомагають Українцям і єрмак з бакановим, як лейтенанти запасу!!??? Особливий період в Україні, як не тікай….
08.02.2026 01:04 Відповісти
Дорога редакціє! Дублюю свій запит:
Будь ласка, розгляньте мою пропозицію: в кожній новині в розділі "Що передувало?" описувати події, починаючи з виборів 2019 року. А ще краще з показу дебільного фільму "Слуга урода" чи як там воно називалось.
Дуже прошу, бо дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори в 2019, досі не можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки. І багато з них, хто вижив після свого вибору, знов можуть припхатися на вибори з засраними мізками.
Дякую!
07.02.2026 20:55 Відповісти
Навіть .якщо це і правда--- то це міжнародні вимоги. А ти тупе це не можеш зрозуміти.
07.02.2026 21:16 Відповісти
Давай сам. Ок?
07.02.2026 21:19 Відповісти
У всіх смертях винні кацапські мразоти!!! Досить перекладати відповідальність. Будь який президент України не є виправданням рашиської агресії схиблених кацапів та їх главаря х7йла.
07.02.2026 22:36 Відповісти
Ти сама неадекватна дебільна хамка раз про всіх хто голосував не так як тобі би хотілось так говориш.
08.02.2026 01:52 Відповісти
досі не можеш встановити причинно-наслідкові зв'язки чому саме голосували проти п.??🤣🤣
08.02.2026 15:25 Відповісти
Світла пам'ять. Царство небесне.
Сум.
07.02.2026 21:18 Відповісти
Вічна Памʼять нашому рятувальнику і патріоту України 😪😪😪
07.02.2026 21:35 Відповісти
Світла пам'ять Герою! Смерть ворогам! Щирі співчуття рідним та близьким!
07.02.2026 21:35 Відповісти
Це теж наші герої, віддані своїй нелегкій справі до кінця !
Вічна пам'ять та шана 🕯
07.02.2026 22:28 Відповісти
Пройоби Зеленського та його поплічників героїчно виправляють енергетики та рятівники, ризикуючи здоров'ям а подеколи і життям...
07.02.2026 22:53 Відповісти
❤️✝
07.02.2026 22:54 Відповісти
Низький уклін Герою. Вічна память. Не забудемо. Не пробачимо
08.02.2026 00:11 Відповісти
Світла пам'ять.
08.02.2026 01:17 Відповісти
Вічна пам'ять та шана Герою ! Щирі співчуття рідним.
08.02.2026 08:33 Відповісти
08.02.2026 09:31 Відповісти
 
 