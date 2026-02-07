Спасатель Михаил Проценко погиб во время ликвидации последствий вражеской атаки на Киевщине

В субботу, 7 февраля, в Киевской области во время ликвидации последствий российской атаки погиб спасатель Михаил Проценко.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатель погиб из-за обвала конструкций

"Сегодня, после очередного массированного российского обстрела нашей страны, мы снова понесли тяжелые потери среди личного состава ГСЧС. Во время ликвидации последствий вражеской атаки и тушения масштабного пожара складских зданий в г. Яготин Киевской области произошел внезапный обвал конструкций. Вследствие этого погиб пожарный-спасатель 22 ДПРЧ ГУ ГСЧС Киевской области главный мастер-сержант 30-летний Михаил Проценко - наш побратим, человек чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и 2 маленьких сына", - рассказали в ГСЧС.

Коллега Михаила получил ранения

Также пострадал командир отделения 22 ГПСЧ мастер сержант 49-летний Сергей Хоботня. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

