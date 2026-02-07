Спасатель Михаил Проценко погиб во время ликвидации последствий вражеской атаки на Киевщине
В субботу, 7 февраля, в Киевской области во время ликвидации последствий российской атаки погиб спасатель Михаил Проценко.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Спасатель погиб из-за обвала конструкций
"Сегодня, после очередного массированного российского обстрела нашей страны, мы снова понесли тяжелые потери среди личного состава ГСЧС. Во время ликвидации последствий вражеской атаки и тушения масштабного пожара складских зданий в г. Яготин Киевской области произошел внезапный обвал конструкций. Вследствие этого погиб пожарный-спасатель 22 ДПРЧ ГУ ГСЧС Киевской области главный мастер-сержант 30-летний Михаил Проценко - наш побратим, человек чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и 2 маленьких сына", - рассказали в ГСЧС.
Коллега Михаила получил ранения
Также пострадал командир отделения 22 ГПСЧ мастер сержант 49-летний Сергей Хоботня. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
І за це зебанда відповість.
Отож
Будь ласка, розгляньте мою пропозицію: в кожній новині в розділі "Що передувало?" описувати події, починаючи з виборів 2019 року. А ще краще з показу дебільного фільму "Слуга урода" чи як там воно називалось.
Дуже прошу, бо дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори в 2019, досі не можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки. І багато з них, хто вижив після свого вибору, знов можуть припхатися на вибори з засраними мізками.
Дякую!
Сум.
Вічна пам'ять та шана 🕯