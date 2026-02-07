Спасатель Михаил Проценко погиб во время ликвидации последствий вражеской атаки на Киевщине

В субботу, 7 февраля, в Киевской области во время ликвидации последствий российской атаки погиб спасатель Михаил Проценко.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатель погиб из-за обвала конструкций

"Сегодня, после очередного массированного российского обстрела нашей страны, мы снова понесли тяжелые потери среди личного состава ГСЧС. Во время ликвидации последствий вражеской атаки и тушения масштабного пожара складских зданий в г. Яготин Киевской области произошел внезапный обвал конструкций. Вследствие этого погиб пожарный-спасатель 22 ДПРЧ ГУ ГСЧС Киевской области главный мастер-сержант 30-летний Михаил Проценко - наш побратим, человек чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и 2 маленьких сына", - рассказали в ГСЧС.

Коллега Михаила получил ранения 

Также пострадал командир отделения 22 ГПСЧ мастер сержант 49-летний Сергей Хоботня. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

+41
07.02.2026 20:41 Ответить
+25
Земля пухом...
І за це зебанда відповість.
07.02.2026 20:47 Ответить
+21
Світла пам'ять. Царство небесне.
Сум.
07.02.2026 21:18 Ответить
07.02.2026 20:41 Ответить
07.02.2026 20:47 Ответить
Після зміни влади цих виродків новий генеральний прикурор і нові судді покарають всіх причетних до того, що робиться в Україні з травня 2019 року.
07.02.2026 20:52 Ответить
Шановвний, а не пішли би ви НАТУЙ!
07.02.2026 21:15 Ответить
А я думаю, після зміни влади буде генпрокурор Махницький 2.0
08.02.2026 02:50 Ответить
Зніміть рожеві окуляри . Ніхто ні за що не відповість . За Майдан , за тітушок , за розстріли хтось відповів ? Заочні арешти і вироки не рахуються . Хто сидить ?
Отож
08.02.2026 04:59 Ответить
Їх скарають фронтовики після повернення І РУСІНОВИ.
08.02.2026 16:09 Ответить
Якби ваш пост починався фразою путінхуйло це було б логічно і правильно бо це ж росіянці вбивають. А так це вигляда' як дешевий висер.
07.02.2026 21:03 Ответить
Десь там, мабуть, допомагають Українцям і єрмак з бакановим, як лейтенанти запасу!!??? Особливий період в Україні, як не тікай….
08.02.2026 01:04 Ответить
Дорога редакціє! Дублюю свій запит:
Будь ласка, розгляньте мою пропозицію: в кожній новині в розділі "Що передувало?" описувати події, починаючи з виборів 2019 року. А ще краще з показу дебільного фільму "Слуга урода" чи як там воно називалось.
Дуже прошу, бо дебільні 73% від тих 40%, що прийшли на вибори в 2019, досі не можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки. І багато з них, хто вижив після свого вибору, знов можуть припхатися на вибори з засраними мізками.
Дякую!
07.02.2026 20:55 Ответить
Навіть .якщо це і правда--- то це міжнародні вимоги. А ти тупе це не можеш зрозуміти.
07.02.2026 21:16 Ответить
Давай сам. Ок?
07.02.2026 21:19 Ответить
У всіх смертях винні кацапські мразоти!!! Досить перекладати відповідальність. Будь який президент України не є виправданням рашиської агресії схиблених кацапів та їх главаря х7йла.
07.02.2026 22:36 Ответить
Ти сама неадекватна дебільна хамка раз про всіх хто голосував не так як тобі би хотілось так говориш.
08.02.2026 01:52 Ответить
досі не можеш встановити причинно-наслідкові зв'язки чому саме голосували проти п.??🤣🤣
08.02.2026 15:25 Ответить
07.02.2026 21:18 Ответить
Вічна Памʼять нашому рятувальнику і патріоту України 😪😪😪
07.02.2026 21:35 Ответить
Світла пам'ять Герою! Смерть ворогам! Щирі співчуття рідним та близьким!
07.02.2026 21:35 Ответить
Це теж наші герої, віддані своїй нелегкій справі до кінця !
Вічна пам'ять та шана 🕯
07.02.2026 22:28 Ответить
Пройоби Зеленського та його поплічників героїчно виправляють енергетики та рятівники, ризикуючи здоров'ям а подеколи і життям...
07.02.2026 22:53 Ответить
❤️✝
07.02.2026 22:54 Ответить
Низький уклін Герою. Вічна память. Не забудемо. Не пробачимо
08.02.2026 00:11 Ответить
Світла пам'ять.
08.02.2026 01:17 Ответить
Вічна пам'ять та шана Герою ! Щирі співчуття рідним.
08.02.2026 08:33 Ответить
