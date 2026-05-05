Рашисты ударили "шахедом" по центру Чернигова (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали центр Чернигова с помощью беспилотника.

Об этом сообщил глава ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Шахед врага попал в центр города. На место выехали все экстренные службы", - говорится в сообщении.

В настоящее время информация о последствиях вражеского удара уточняется.

Позже стало известно, что обошлось без жертв.

Три человека обратились с акубаротравмами. Им оказывается вся необходимая помощь.

Глава ОВА Чаус отметил, что в результате атаки РФ повреждены админстроения и автомобили.











Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего есть раненые, возникли пожары.

