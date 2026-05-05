РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Фото Атака БпЛА по Чернигову
2 976 8

Рашисты ударили "шахедом" по центру Чернигова (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали центр Чернигова с помощью беспилотника.

Об этом сообщил глава ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Шахед врага попал в центр города. На место выехали все экстренные службы", - говорится в сообщении.

В настоящее время информация о последствиях вражеского удара уточняется.

Позже стало известно, что обошлось без жертв.

Три человека обратились с акубаротравмами. Им оказывается вся необходимая помощь.

Глава ОВА Чаус отметил, что в результате атаки РФ повреждены админстроения и автомобили.

РФ вдарила по Чернігову шахедом 5 травня
РФ вдарила по Чернігову шахедом 5 травня
РФ вдарила по Чернігову шахедом 5 травня
РФ вдарила по Чернігову шахедом 5 травня
РФ вдарила по Чернігову шахедом 5 травня

Читайте: Главными целями РФ этой ночью были объекты энергетики, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего есть раненые, возникли пожары.

Читайте: В результате вражеских ударов по Херсонской области 2 человека погибли, еще 7 получили ранения

Автор: 

обстрел (32456) Чернигов (983) Шахед (2155) Черниговская область (1541) Черниговский район (187)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.05.2026 10:18 Ответить
Ще не повернув Гундосік 200 найкращих дронарів із Ізраєлю, куди направив разом із нашими дронами? Чи йому видніше кого захищати мамаріму і татасашу чи якихзось українців із Чернігова.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:32 Ответить
Ізраїль начебто не в Перській затоці розташований, і не в Оманській.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:36 Ответить
Начебто так, але туди виїхали мамаріма і татосаша, міндичі, цукермани, рабіновичі, корбани та тисячі з оточення Гундосика. До речі і в країни Перської затоки Гундосік відправив наших військових і наші дрони. Цікаво, а Верховна Рада приймала рішення по вдправці на чужу війну наших хлопців?
показать весь комментарий
05.05.2026 11:35 Ответить
Тобто до Ізраїлю не відправляв. До Перської затоки - відправляв.
Без погодження. Як і багато інших речей, які він робив всупереч законам і регламентам.
Тільки в Перській затоці наш інтерес є. Чим краще у них з нефтянкою, тим менше у ***** фінансово-політичних можливостей. ***** спить і бачить себе одним з небагатьох надійних світових постачальників нафтогазу за шаленими цінами.
Наші дрони і специ якраз цьому варіанту намагаються перешкодити.
показать весь комментарий
05.05.2026 11:40 Ответить
Невже? І що ж там по "нефтянці" вирішив Гундосік? Можливо Ви мали на увазі його нерухомусть і нерухомість його оточення в тих країнах? Тоді повірю - так воно і є. І самі вони там переховуються, поки тут гинуть українці. Приклад турботи про "нефтянку" є продовження роботи нафтопроводу через Україну до Європи, який перекачує російську нафту, що запустив Гундосік. З нього росія має мільярди на укріплення своєї армії, а Гундосік дляґ свого збагачення. А словаки і мадяри всеодно проти, щоб Україна вступала до ЄС та інше.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:51 Ответить
Розглядаємо ідеальний для русні варіант: вся нефтянка країн Затоки вибита наглухо, і СПГ теж.
Нафта уралс торгується по 200, газ - або з США, або з росії (які за Трампа заодно). І так буде роками.
Та ЄС сам голову гундосіку скрутить, якщо він спробує "дружбу" зупинити. І "потоки" поремонтують швиденько за свої гроші, аби взимку не замерзнути. А ***** буде ще умови диктувати, на яких постачатиме в ЄС газ і нафту. Не важко здогадатись, які саме.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:56 Ответить
 
 