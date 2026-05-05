Рашисты ударили "шахедом" по центру Чернигова (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска атаковали центр Чернигова с помощью беспилотника.
Об этом сообщил глава ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Шахед врага попал в центр города. На место выехали все экстренные службы", - говорится в сообщении.
В настоящее время информация о последствиях вражеского удара уточняется.
Позже стало известно, что обошлось без жертв.
Три человека обратились с акубаротравмами. Им оказывается вся необходимая помощь.
Глава ОВА Чаус отметил, что в результате атаки РФ повреждены админстроения и автомобили.
Что предшествовало?
Напомним, в ночь на 5 мая российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего есть раненые, возникли пожары.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Без погодження. Як і багато інших речей, які він робив всупереч законам і регламентам.
Тільки в Перській затоці наш інтерес є. Чим краще у них з нефтянкою, тим менше у ***** фінансово-політичних можливостей. ***** спить і бачить себе одним з небагатьох надійних світових постачальників нафтогазу за шаленими цінами.
Наші дрони і специ якраз цьому варіанту намагаються перешкодити.
Нафта уралс торгується по 200, газ - або з США, або з росії (які за Трампа заодно). І так буде роками.
Та ЄС сам голову гундосіку скрутить, якщо він спробує "дружбу" зупинити. І "потоки" поремонтують швиденько за свої гроші, аби взимку не замерзнути. А ***** буде ще умови диктувати, на яких постачатиме в ЄС газ і нафту. Не важко здогадатись, які саме.