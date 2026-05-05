В результате вражеских ударов по Херсонской области 2 человека погибли, еще 7 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Зимовник, Камышаны, Чернобаевка, Белозерка, Кизомис, Дарьевка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Новоберислав, Кочубеевка, Каменка, Дудчаны, Саблуковка, Шевченковка, Новорайск, Золотая Балка, Михайловка, Тягинка, Бургунка, Львово, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 17 частных домов. Также оккупанты разрушили магазины, сотовые вышки, почтовое отделение и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

Позже стало известно о гибели жительницы Широкой Балки Станиславской громады в результате вчерашнего российского обстрела. Примерно в 06:40 оккупационные войска нанесли удар по населенному пункту из РСЗО, в результате чего в собственном доме смертельные травмы получила 72-летняя женщина.