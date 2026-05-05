Через ворожі удари по Херсонщині 2 людей загинуло, ще 7 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Кочубеївка, Кам'янка, Дудчани, Саблуківка, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Пізніше стало відомо про загибель жительки Широкої Балки Станіславської громади через учорашній російський обстріл. Орієнтовно о 06:40 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з РСЗВ, через що у власній оселі травми, несумісні з життям, дістала 72-річна жінка.