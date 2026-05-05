Главными целями РФ этой ночью были объекты энергетики, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью главными целями российских оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Президент отметил, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области.

"И очень подло нанесли повторный ракетный удар, когда на месте уже находились сотрудники ГСЧС - ликвидировали пожар. На данный момент известно о десятках раненых. К сожалению, четыре человека были убиты, и среди них - двое спасателей. Это Герой Украины Виктор Кузьменко, который более 50 раз ликвидировал последствия обстрелов, и Дмитрий Скриль, который прослужил в ГСЧС более 20 лет. Мои искренние соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

В Харьковской области оккупанты ранили 4 человека, один человек погиб. В Днепропетровской области атакована критическая инфраструктура. Трое человек ранены в области.

"В Павлограде повредили ЛЭП, из-за чего тысячи семей остались без света. Были удары и по Запорожью и Киевской области, где ранено трое человек. В целом главными целями России этой ночью были объекты нашей энергетической инфраструктуры.



Абсолютный цинизм - просить о тишине для проведения пропагандистских торжеств и наносить такие ракетно-дроновые удары все дни перед этим. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

