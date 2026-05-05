РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
963 11

Главными целями РФ этой ночью были объекты энергетики, - Зеленский

Зеленский прокомментировал обстрел 5 мая: главная цель — энергетика

Президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью главными целями российских оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Президент отметил, что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области.

"И очень подло нанесли повторный ракетный удар, когда на месте уже находились сотрудники ГСЧС - ликвидировали пожар. На данный момент известно о десятках раненых. К сожалению, четыре человека были убиты, и среди них - двое спасателей. Это Герой Украины Виктор Кузьменко, который более 50 раз ликвидировал последствия обстрелов, и Дмитрий Скриль, который прослужил в ГСЧС более 20 лет. Мои искренние соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Зеленский и Рютте обсудили реализацию программы PURL и привлечение новых взносов. ВИДЕО

В Харьковской области оккупанты ранили 4 человека, один человек погиб. В Днепропетровской области атакована критическая инфраструктура. Трое человек ранены в области.

"В Павлограде повредили ЛЭП, из-за чего тысячи семей остались без света. Были удары и по Запорожью и Киевской области, где ранено трое человек. В целом главными целями России этой ночью были объекты нашей энергетической инфраструктуры.

Абсолютный цинизм - просить о тишине для проведения пропагандистских торжеств и наносить такие ракетно-дроновые удары все дни перед этим. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", - подытожил он.

Читайте: Сибига о предложении Украины по прекращению огня: 6 мая покажет, чего на самом деле хочет РФ – мира или парадов

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Перемирие на 9 мая

Смотрите также: Зеленский и Туск обсудили мирные переговоры и евроинтеграцию Украины. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24159) обстрел (32456) энергетика (3441)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Та ти шо? А я чомусь до цього часу думаю, що головними цілями catsapiv є асфальтні дороги, на які Гундосік витратив весь український бюджет і час.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:35 Ответить
+9
Про кацапів все зрозуміло ...а ти муділа , що робиш в Україні?
показать весь комментарий
05.05.2026 10:39 Ответить
+8
ну так так...ишаку з закордону відніше...
показать весь комментарий
05.05.2026 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну так так...ишаку з закордону відніше...
показать весь комментарий
05.05.2026 10:04 Ответить
то, сьогодні можна.
перемир'я тільки завтра.
тим більше, у нас тієї енергетики, як насучкєблох.

а, от 9 мая, всі на шашлики!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 10:15 Ответить
Балабольство - единственный козырь квартала,но все рукава забиты ими.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:24 Ответить
Та ти шо? А я чомусь до цього часу думаю, що головними цілями catsapiv є асфальтні дороги, на які Гундосік витратив весь український бюджет і час.
показать весь комментарий
05.05.2026 10:35 Ответить
Про кацапів все зрозуміло ...а ти муділа , що робиш в Україні?
показать весь комментарий
05.05.2026 10:39 Ответить
Цензор не обзивай зеленського президентом .
показать весь комментарий
05.05.2026 10:47 Ответить
Шугармен та рьошик дуже раді що "Вова пока на мєстє".
показать весь комментарий
05.05.2026 10:51 Ответить
Жоден з спільників Зєлєнского досі не вбитий і не посаджений в тюрму. Це все що потрібно знати про цю "владу"... і про "український народ".
показать весь комментарий
05.05.2026 11:00 Ответить
Необхідна дзеркальна відповідь вони навязали терор ,геноцид ,ось таке має бути на росії їхня енергетика ,їхні порти ,їхні військові заводи ,а також знищувати воєних злочинців ,включаючи найкривавішого терориста путіна і колоборантів,іншої мови ці виродки не розуміють.
показать весь комментарий
05.05.2026 11:00 Ответить
Ще робить вумний вигляд і ніби правил ні заяви, тільки чомусь полегшував задачі ворогу, в не Україні своїми діями після 2019 року. А що там по плівках міндіча? Хто такий той загадковий Вова?
показать весь комментарий
05.05.2026 14:20 Ответить
 
 