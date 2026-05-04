Сибига о предложении Украины о прекращении огня: 6 мая покажет, чего на самом деле хочет РФ – мира или парадов

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что мир не может ждать "парадов" и "празднеств".

Так он прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского о прекращении огня с полуночи 5 на 6 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важное и справедливое заявление президента Зеленского. Мир не может ждать "парадов" и "празднеств". Если Москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и перейти к дипломатии", — подчеркнул министр.

Сибига призвал "всех партнеров, все миролюбивые государства, все штаб-квартиры международных организаций поддержать этот призыв к прекращению боевых действий".

"6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет — мира или военных парадов", — добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

