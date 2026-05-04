Сибига о предложении Украины о прекращении огня: 6 мая покажет, чего на самом деле хочет РФ – мира или парадов
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что мир не может ждать "парадов" и "празднеств".
Так он прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского о прекращении огня с полуночи 5 на 6 мая, сообщает Цензор.НЕТ.
6 мая покажет, насколько серьезны намерения РФ
"Очень важное и справедливое заявление президента Зеленского. Мир не может ждать "парадов" и "празднеств". Если Москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и перейти к дипломатии", — подчеркнул министр.
Сибига призвал "всех партнеров, все миролюбивые государства, все штаб-квартиры международных организаций поддержать этот призыв к прекращению боевых действий".
"6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет — мира или военных парадов", — добавил глава МИД.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
Перемирие на 9 мая
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая.
В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
з 10 травня все почнеться знову -
щоденні вбивства мирних українців.
І максимум чого ви доб'єтесь це чергове обтікалово - коли на 9 травня ви підпалите якусь бензоколону в Сиктивкарі в зробите вигляд що потужно проігнорували заклик до повної тиші, але після ваших героїчних нахрюків про наліт на москвачкалу всі розумітимуть що ви обісрались.
Тож, ************ "перемир'ю" - бути.
і що вона дасть в кіл зоні ?
тільки те, що Фьодоров дотримає слова і Мадярь нарешті накосить дронами
50 кіло кацапів за місяць.
на ЗЄбіфоні навіть відмазки толкової придумати не можуть.
не буде дронів і ракет над москалями.
так шо, дідів на палки і носіть собі спокійненько, ніхто вас курносих не зачепить.
хахли слабаки !
так війни не ведуть !
противника нищать там і тоді
людям хочеться всім обіцянкам вірити - "все і відразу" і поржати як бонус!
але так не буває - хоч би раз в 4ри чи там 5 років,
до голосувальних урн йдучи, розум вмикали, а то мед на вуха зліплює і мозок.
американців стосується теж.
збрию пів вуса і піду на вудку блесни купувати!
