Сибига о предложении Украины о прекращении огня: 6 мая покажет, чего на самом деле хочет РФ – мира или парадов

Сибига прокомментировал предложение о мире

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что мир не может ждать "парадов" и "празднеств". 

Так он прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского о прекращении огня с полуночи 5 на 6 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

6 мая покажет, насколько серьезны намерения РФ 

"Очень важное и справедливое заявление президента Зеленского. Мир не может ждать "парадов" и "празднеств". Если Москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и перейти к дипломатии", — подчеркнул министр.

Сибига призвал "всех партнеров, все миролюбивые государства, все штаб-квартиры международных организаций поддержать этот призыв к прекращению боевых действий".

"6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет — мира или военных парадов", — добавил глава МИД.

Читайте также: Украина объявляет перемирие с 6 мая. Будем действовать зеркально по отношению к действиям РФ, - Зеленский

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Перемирие на 9 мая

Читайте также: Россия объявила "перемирие" на 8-9 мая и угрожает ударами по центру Киева в случае "провокаций"

Топ комментарии
+12
**** типу ви дибіли не знаєте, чого вона хоче. Питання чого хочете ви?
показать весь комментарий
04.05.2026 23:12 Ответить
+11
зеленого дебіла треба в сорочку для психів пакувать. воно ссикотливе щось мутить, аби забепечити Путіну мирне 9 травня. сибіга підспівує. як старий маразматік.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:15 Ответить
+8
ЗЄбіл тільки підіграв кацапам в їх непереможним побєдобєсії -

хахли слабаки !

так війни не ведуть !
противника нищать там і тоді
показать весь комментарий
04.05.2026 23:42 Ответить
Покаже,що Україну пхають до капітуляціїї...по лінії зіткнення(((
показать весь комментарий
04.05.2026 23:12 Ответить
Насправді толковий хід. Але плівки він таки не відміняє.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:14 Ответить
баклан ?

з 10 травня все почнеться знову -
щоденні вбивства мирних українців.

.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:29 Ответить
Він просто зрадник.Влада зрадників,крадіїв.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:46 Ответить
Сібіга, взагалі, дістав цю роботу, виключно, через потужну сраколизність і схожість з покійним Сивохою. На зе-кастингу професійні якості заважають призначенню.
показать весь комментарий
05.05.2026 03:58 Ответить
рф поводить тобі і твоєму босу-дегенерату по губам - зробить вигляд що не чула про що ви там перданули, а потім вимагатиме дотримання тиші на своєму підор-параді.
І максимум чого ви доб'єтесь це чергове обтікалово - коли на 9 травня ви підпалите якусь бензоколону в Сиктивкарі в зробите вигляд що потужно проігнорували заклик до повної тиші, але після ваших героїчних нахрюків про наліт на москвачкалу всі розумітимуть що ви обісрались.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:20 Ответить
На "телемарафоні" зебіли вже заявили, що атака на Москву в день параду буде провокацією, яка стане приводом до загальної мобілізації на пітьмі й інших "жорстких заходів у відповідь".
Тож, ************ "перемир'ю" - бути.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:28 Ответить
пиня сам боїться цієї "широкомасштабної мобілізації" більше ніж українці

і що вона дасть в кіл зоні ?
тільки те, що Фьодоров дотримає слова і Мадярь нарешті накосить дронами
50 кіло кацапів за місяць.

на ЗЄбіфоні навіть відмазки толкової придумати не можуть.

.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:35 Ответить
пропозиція України "з 6го" вже все показала.
не буде дронів і ракет над москалями.
так шо, дідів на палки і носіть собі спокійненько, ніхто вас курносих не зачепить.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:33 Ответить
де можуть його дістати

.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:43 Ответить
не слабаки українці ні разу, доведено 13 роками війни.
людям хочеться всім обіцянкам вірити - "все і відразу" і поржати як бонус!
але так не буває - хоч би раз в 4ри чи там 5 років,
до голосувальних урн йдучи, розум вмикали, а то мед на вуха зліплює і мозок.
американців стосується теж.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:56 Ответить
а як я не прав і таки зачеплять?
збрию пів вуса і піду на вудку блесни купувати!
показать весь комментарий
05.05.2026 00:33 Ответить
Зате з 10 травня як дадуть знову на добу до 1000 шахедів 🤬
показать весь комментарий
04.05.2026 23:43 Ответить
Накопичуть гарантовано,похмелившись їпонуть.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:47 Ответить
ЗЄльона мразота !

.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:46 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 01:04 Ответить
Цікаво його що зеленомордий покусав чи шо...шо воно таку дічь несе...
показать весь комментарий
05.05.2026 05:42 Ответить
Гарний хід. Кацапи вогонь хєр припинять, ми з чистим серцем можесо бомбить парад. Пішов в АТБ за попкорном
показать весь комментарий
05.05.2026 07:57 Ответить
 
 