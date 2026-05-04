3 152 22

Сибіга про пропозицію України щодо припинення вогню: 6 травня покаже, чого насправді хоче РФ – миру чи парадів

Сибіга прокоментував пропозицію щодо миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що мир не може чекати на "паради" та "святкування". 

Так він прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського про припинення вогню з опівночі 5 на 6 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

6 травня продемонструє, чи серйозні наміри РФ 

"Дуже важлива та справедлива заява президента Зеленського. Мир не може чекати на "паради" та "святкування". Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може зробити це вже завтра ввечері. Україна готова: опівночі з 5 на 6 травня. Це серйозна пропозиція припинити війну та перейти до дипломатії", - наголосив міністр.

Сибіга закликав "всіх партнерів, усі миролюбні держави, усі штаб-квартири міжнародних організацій підтримати цей заклик до припинення бойових дій".

"6 травня покаже, чи серйозні наміри Москви і чого вона насправді хоче — миру чи військових парадів", - додав глава МЗС.

Читайте також: Україна оголошує перемир’я з 6 травня. Діятимемо дзеркально на дії РФ, - Зеленський

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Перемир’я на 9 травня

Читайте також: Росія оголосила "перемир’я" на 8-9 травня та погрожує ударами по центру Києва у разі "провокацій"

Зеленський Володимир росія Сибіга Андрій припинення вогню
Топ коментарі
+14
**** типу ви дибіли не знаєте, чого вона хоче. Питання чого хочете ви?
04.05.2026 23:12 Відповісти
+13
зеленого дебіла треба в сорочку для психів пакувать. воно ссикотливе щось мутить, аби забепечити Путіну мирне 9 травня. сибіга підспівує. як старий маразматік.
04.05.2026 23:15 Відповісти
+9
ЗЄбіл тільки підіграв кацапам в їх непереможним побєдобєсії -

хахли слабаки !

так війни не ведуть !
противника нищать там і тоді
04.05.2026 23:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покаже,що Україну пхають до капітуляціїї...по лінії зіткнення(((
04.05.2026 23:12 Відповісти
Насправді толковий хід. Але плівки він таки не відміняє.
04.05.2026 23:14 Відповісти
баклан ?

з 10 травня все почнеться знову -
щоденні вбивства мирних українців.

.
04.05.2026 23:29 Відповісти
Він просто зрадник.Влада зрадників,крадіїв.
показати весь коментар
04.05.2026 23:46 Відповісти
Сібіга, взагалі, дістав цю роботу, виключно, через потужну сраколизність і схожість з покійним Сивохою. На зе-кастингу професійні якості заважають призначенню.
05.05.2026 03:58 Відповісти
рф поводить тобі і твоєму босу-дегенерату по губам - зробить вигляд що не чула про що ви там перданули, а потім вимагатиме дотримання тиші на своєму підор-параді.
І максимум чого ви доб'єтесь це чергове обтікалово - коли на 9 травня ви підпалите якусь бензоколону в Сиктивкарі в зробите вигляд що потужно проігнорували заклик до повної тиші, але після ваших героїчних нахрюків про наліт на москвачкалу всі розумітимуть що ви обісрались.
04.05.2026 23:20 Відповісти
На "телемарафоні" зебіли вже заявили, що атака на Москву в день параду буде провокацією, яка стане приводом до загальної мобілізації на пітьмі й інших "жорстких заходів у відповідь".
Тож, ************ "перемир'ю" - бути.
04.05.2026 23:28 Відповісти
пиня сам боїться цієї "широкомасштабної мобілізації" більше ніж українці

і що вона дасть в кіл зоні ?
тільки те, що Фьодоров дотримає слова і Мадярь нарешті накосить дронами
50 кіло кацапів за місяць.

на ЗЄбіфоні навіть відмазки толкової придумати не можуть.

.
04.05.2026 23:35 Відповісти
пропозиція України "з 6го" вже все показала.
не буде дронів і ракет над москалями.
так шо, дідів на палки і носіть собі спокійненько, ніхто вас курносих не зачепить.
04.05.2026 23:33 Відповісти
де можуть його дістати

.
04.05.2026 23:43 Відповісти
не слабаки українці ні разу, доведено 13 роками війни.
людям хочеться всім обіцянкам вірити - "все і відразу" і поржати як бонус!
але так не буває - хоч би раз в 4ри чи там 5 років,
до голосувальних урн йдучи, розум вмикали, а то мед на вуха зліплює і мозок.
американців стосується теж.
04.05.2026 23:56 Відповісти
а як я не прав і таки зачеплять?
збрию пів вуса і піду на вудку блесни купувати!
05.05.2026 00:33 Відповісти
Зате з 10 травня як дадуть знову на добу до 1000 шахедів 🤬
04.05.2026 23:43 Відповісти
Накопичуть гарантовано,похмелившись їпонуть.
04.05.2026 23:47 Відповісти
ЗЄльона мразота !

.
04.05.2026 23:46 Відповісти
05.05.2026 01:04 Відповісти
Цікаво його що зеленомордий покусав чи шо...шо воно таку дічь несе...
05.05.2026 05:42 Відповісти
Гарний хід. Кацапи вогонь хєр припинять, ми з чистим серцем можесо бомбить парад. Пішов в АТБ за попкорном
05.05.2026 07:57 Відповісти
М@скалі не зупиняться, а це буде привід прилетіти на парад переможцям у 2 ввв
Ну і пока8ати трампону, що м@скалі сцикуни і брехуни.!
05.05.2026 09:24 Відповісти
 
 