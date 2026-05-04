Сибіга про пропозицію України щодо припинення вогню: 6 травня покаже, чого насправді хоче РФ – миру чи парадів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що мир не може чекати на "паради" та "святкування".

Так він прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського про припинення вогню з опівночі 5 на 6 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

6 травня продемонструє, чи серйозні наміри РФ

"Дуже важлива та справедлива заява президента Зеленського. Мир не може чекати на "паради" та "святкування". Якщо Москва готова припинити бойові дії, вона може зробити це вже завтра ввечері. Україна готова: опівночі з 5 на 6 травня. Це серйозна пропозиція припинити війну та перейти до дипломатії", - наголосив міністр.

Сибіга закликав "всіх партнерів, усі миролюбні держави, усі штаб-квартири міжнародних організацій підтримати цей заклик до припинення бойових дій".

"6 травня покаже, чи серйозні наміри Москви і чого вона насправді хоче — миру чи військових парадів", - додав глава МЗС.

Читайте також: Україна оголошує перемир’я з 6 травня. Діятимемо дзеркально на дії РФ, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Перемир’я на 9 травня

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Читайте також: Росія оголосила "перемир’я" на 8-9 травня та погрожує ударами по центру Києва у разі "провокацій"