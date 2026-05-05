Головними цілями РФ цієї ночі були об’єкти енергетики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі головними цілями російських окупантів була енергетична інфраструктура України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Президент зазначив, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині.

"І дуже підло вдарили повторно ракетою, коли на місці вже були працівники ДСНС – ліквідовували пожежу. Станом на зараз відомо про десятки поранених. На жаль, чотири людини було вбито і серед них двоє рятувальників. Це Герой України Віктор Кузьменко, який більш ніж 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський і Рютте обговорили реалізацію програми PURL та залучення нових внесків. ВIДЕО

На Харківщині окупанти поранили 4 особи, одна людина загинула. На Дніпропетровщині атаковано критичну інфраструктуру. Троє людей поранено в області.

"У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла. Були удари й по Запоріжжю та Київщині, де поранило троє людей. Загалом головними цілями Росії цієї ночі були обʼєкти нашої енергетичної інфраструктури.



Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", - підсумував він.

Читайте: Сибіга про пропозицію України щодо припинення вогню: 6 травня покаже, чого насправді хоче РФ – миру чи парадів

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Перемир’я на 9 травня

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Також дивіться: Зеленський і Туск обговорили мирні перемовини та євроінтеграцію України. ВIДЕО