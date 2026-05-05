Головними цілями РФ цієї ночі були об’єкти енергетики, - Зеленський

Зеленський прокоментував обстріл 5 травня: головна ціль - енергетика

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі головними цілями російських окупантів була енергетична інфраструктура України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Президент зазначив, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині.

"І дуже підло вдарили повторно ракетою, коли на місці вже були працівники ДСНС – ліквідовували пожежу. Станом на зараз відомо про десятки поранених. На жаль, чотири людини було вбито і серед них двоє рятувальників. Це Герой України Віктор Кузьменко, який більш ніж 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.

На Харківщині окупанти поранили 4 особи, одна людина загинула. На Дніпропетровщині атаковано критичну інфраструктуру. Троє людей поранено в області.

"У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла. Були удари й по Запоріжжю та Київщині, де поранило троє людей. Загалом головними цілями Росії цієї ночі були обʼєкти нашої енергетичної інфраструктури.

Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", - підсумував він.

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Перемир’я на 9 травня

Автор: 

Зеленський Володимир (27681) обстріл (33798) енергетика (3759)
+9
Та ти шо? А я чомусь до цього часу думаю, що головними цілями catsapiv є асфальтні дороги, на які Гундосік витратив весь український бюджет і час.
05.05.2026 10:35 Відповісти
+9
Про кацапів все зрозуміло ...а ти муділа , що робиш в Україні?
05.05.2026 10:39 Відповісти
+8
ну так так...ишаку з закордону відніше...
05.05.2026 10:04 Відповісти
то, сьогодні можна.
перемир'я тільки завтра.
тим більше, у нас тієї енергетики, як насучкєблох.

а, от 9 мая, всі на шашлики!!!
05.05.2026 10:15 Відповісти
Балабольство - единственный козырь квартала,но все рукава забиты ими.
05.05.2026 10:24 Відповісти
Цензор не обзивай зеленського президентом .
05.05.2026 10:47 Відповісти
Шугармен та рьошик дуже раді що "Вова пока на мєстє".
05.05.2026 10:51 Відповісти
Жоден з спільників Зєлєнского досі не вбитий і не посаджений в тюрму. Це все що потрібно знати про цю "владу"... і про "український народ".
05.05.2026 11:00 Відповісти
Необхідна дзеркальна відповідь вони навязали терор ,геноцид ,ось таке має бути на росії їхня енергетика ,їхні порти ,їхні військові заводи ,а також знищувати воєних злочинців ,включаючи найкривавішого терориста путіна і колоборантів,іншої мови ці виродки не розуміють.
05.05.2026 11:00 Відповісти
Ще робить вумний вигляд і ніби правил ні заяви, тільки чомусь полегшував задачі ворогу, в не Україні своїми діями після 2019 року. А що там по плівках міндіча? Хто такий той загадковий Вова?
05.05.2026 14:20 Відповісти
 
 