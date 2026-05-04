Зеленський і Туск обговорили мирні перемовини та євроінтеграцію України. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мирні перемовини

Зеленський поінформував Туска про переговори задля справедливого миру.

"Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про перемир’я для проведення параду на 9 травня у Москві: Це абсурд

Відновлення України

Окремо сторони обговорили Міжнародну конференцію з питань відновлення України, роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами.

Членство України в ЄС

"Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом", - додав Зеленський.

Читайте: Україна допоможе Польщі створити армаду дронів, - Туск