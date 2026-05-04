відносини України та Польщі Зустріч Зеленського та Туска
Зеленський і Туск обговорили мирні перемовини та євроінтеграцію України. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Мирні перемовини

Зеленський поінформував Туска про переговори задля справедливого миру.

"Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей", - наголосив президент.

Відновлення України

Окремо сторони обговорили Міжнародну конференцію з питань відновлення України, роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами.

Членство України в ЄС

"Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом", - додав Зеленський.

Как можно обсуждать то чего нет? Какие мирные переговоры? Мирные переговоры будут лишь тогда, когда все болота будут гореть как горят торфяные болота.
04.05.2026 14:52 Відповісти
А болота горітимуть тоді, коли Сірий Вовк відірве свою волохату дупу від дивану і піде ті болота підпалювати.
04.05.2026 14:56 Відповісти
Тобто Армії, по твоєму, в Україні нема...
04.05.2026 15:02 Відповісти
По моєму в дуже великої кількості українців мозку нема.
04.05.2026 15:09 Відповісти
Ти українець?
04.05.2026 15:20 Відповісти
У тебя ватан, забыли спросить, куда кому идти и что делать главное чтобы ты твёрдо знал свой маршрут а это маршрут вслед за рюским кораблём, то бишь НАХ....
04.05.2026 15:26 Відповісти
Нащо ці обговори коли віз і нини там. Пуста балаканина
04.05.2026 15:08 Відповісти
Он викрадають людей на вулиці, зривають скальп, б'ють неповнолітніх..невже Європа прийме цей бантустан?
04.05.2026 15:31 Відповісти
 
 