Зеленський і Туск обговорили мирні перемовини та євроінтеграцію України. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Мирні перемовини
Зеленський поінформував Туска про переговори задля справедливого миру.
"Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей", - наголосив президент.
Відновлення України
Окремо сторони обговорили Міжнародну конференцію з питань відновлення України, роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами.
Членство України в ЄС
"Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом", - додав Зеленський.
