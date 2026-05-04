Зеленский и Туск обсудили мирные переговоры и евроинтеграцию Украины
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Мирные переговоры
Зеленский проинформировал Туска о переговорах в целях достижения справедливого мира.
"Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч", - подчеркнул президент.
Восстановление Украины
Отдельно стороны обсудили Международную конференцию по вопросам восстановления Украины, работу над добрососедскими отношениями в регионе и контакты с партнерами.
Членство Украины в ЕС
"Благодарю Польшу за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время", - добавил Зеленский.
Серый Вовк
User User #593789
віктор федорович #394174
User User #593789
віктор федорович #394174
Серый Вовк
Djohn Vendetta
Sergey #606813
