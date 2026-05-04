РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Видео Отношения Украины и Польши Встреча Зеленского с Туском
480 8

Зеленский и Туск обсудили мирные переговоры и евроинтеграцию Украины

Зеленский встретился с Туском

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мирные переговоры

Зеленский проинформировал Туска о переговорах в целях достижения справедливого мира.

"Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск о перемирии для проведения парада 9 мая в Москве: Это абсурд

Восстановление Украины

Отдельно стороны обсудили Международную конференцию по вопросам восстановления Украины, работу над добрососедскими отношениями в регионе и контакты с партнерами.

Членство Украины в ЕС

"Благодарю Польшу за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время", - добавил Зеленский.

Читайте: Украина поможет Польше создать флот дронов, - Туск

Автор: 

Зеленский Владимир (24147) переговоры (5750) Туск Дональд (885) членство в ЕС (1256)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как можно обсуждать то чего нет? Какие мирные переговоры? Мирные переговоры будут лишь тогда, когда все болота будут гореть как горят торфяные болота.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:52 Ответить
А болота горітимуть тоді, коли Сірий Вовк відірве свою волохату дупу від дивану і піде ті болота підпалювати.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:56 Ответить
Тобто Армії, по твоєму, в Україні нема...
показать весь комментарий
04.05.2026 15:02 Ответить
По моєму в дуже великої кількості українців мозку нема.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:09 Ответить
Ти українець?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:20 Ответить
У тебя ватан, забыли спросить, куда кому идти и что делать главное чтобы ты твёрдо знал свой маршрут а это маршрут вслед за рюским кораблём, то бишь НАХ....
показать весь комментарий
04.05.2026 15:26 Ответить
Нащо ці обговори коли віз і нини там. Пуста балаканина
показать весь комментарий
04.05.2026 15:08 Ответить
Он викрадають людей на вулиці, зривають скальп, б'ють неповнолітніх..невже Європа прийме цей бантустан?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:31 Ответить
 
 