Зеленский и Туск обсудили мирные переговоры и евроинтеграцию Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Мирные переговоры

Зеленский проинформировал Туска о переговорах в целях достижения справедливого мира.

"Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч", - подчеркнул президент.

Восстановление Украины

Отдельно стороны обсудили Международную конференцию по вопросам восстановления Украины, работу над добрососедскими отношениями в регионе и контакты с партнерами.

Членство Украины в ЕС

"Благодарю Польшу за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время", - добавил Зеленский.

