Украина поможет Польше создать армаду дронов, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о сотрудничестве с Украиной в создании современного флота беспилотников для Польши.

Что известно?

Во время выступления на конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: аспекты безопасности и обороны" Туск сказал:

"Я горжусь тем, что сегодня могу вместе с вами открыть эту новую главу в развитии польской безопасности, и я горжусь тем, что нашим партнером в этом проекте является страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе.

С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей".

Также он подчеркнул, что польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной – это не односторонняя помощь стране, которая воюет.

Читайте также: Свириденко и Туск обсудят безопасность Украины на конференции в Жешуве

Через рік ця армада буде технічно застарілою.
27.04.2026 12:58 Ответить
...в Польщі. Головне щоб в Україні інновації в цій галузі розвивалися.
27.04.2026 14:23 Ответить
А коли армада дронів чи стіна дронів, буде захищати міста і села в Україні на 100 відсотків?
27.04.2026 13:06 Ответить
Про 100% тут відмазку склеять безпрограшну. Ніщо не може захистити на 100%. Хіба що страховий поліс.
27.04.2026 14:25 Ответить
Бибу попроси, он тебе миндич и цукер манов пришлет подмагнуть.
27.04.2026 13:07 Ответить
Армаду ракет і армаду бомб,не допоможе.
27.04.2026 13:18 Ответить
Таку як в нас???
Доречі, хтось її наявність відчуває?
27.04.2026 13:29 Ответить
"технічні ідеї та компетенції" чула про таке?

коли я бачу коментатора під жіночим ніком у мене завжди два варіанти або це справді симпатична Україночка або це кацапський підор. Зараз дізнаємось 😂
27.04.2026 14:13 Ответить
 
 