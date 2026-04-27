Украина поможет Польше создать армаду дронов, - Туск
Индустрия дронов
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о сотрудничестве с Украиной в создании современного флота беспилотников для Польши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia Wydarzenia.
Что известно?
Во время выступления на конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: аспекты безопасности и обороны" Туск сказал:
"Я горжусь тем, что сегодня могу вместе с вами открыть эту новую главу в развитии польской безопасности, и я горжусь тем, что нашим партнером в этом проекте является страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе.
С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей".
Также он подчеркнул, что польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной – это не односторонняя помощь стране, которая воюет.
