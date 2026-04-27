Украина поможет Польше создать армаду дронов, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о сотрудничестве с Украиной в создании современного флота беспилотников для Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia Wydarzenia.

Что известно?

Во время выступления на конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: аспекты безопасности и обороны" Туск сказал:

"Я горжусь тем, что сегодня могу вместе с вами открыть эту новую главу в развитии польской безопасности, и я горжусь тем, что нашим партнером в этом проекте является страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе.

С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей".

Также он подчеркнул, что польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной – это не односторонняя помощь стране, которая воюет.

