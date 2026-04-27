Свириденко и Туск обсудят безопасность Украины на конференции в Жешуве
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в понедельник, 27 апреля, примет участие в конференции "На пути к URC. Безопасность и оборонный аспект", которая состоится в польском Жешуве.
В ходе мероприятия также запланирована ее встреча с главой правительства Польши Дональдом Туском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Польши.
Подготовка к международной конференции по восстановлению Украины
Мероприятие в Жешуве открывает подготовительный этап к Ukraine Recovery Conference - крупнейшей международной конференции, посвященной восстановлению Украины. Она запланирована на июнь в Гданьске.
По данным польской стороны, главными темами встречи станут вопросы безопасности и обороны. Особое внимание уделят развитию оборонной промышленности, а также критически важным сферам инфраструктуры, энергетики и логистики.
В рамках конференции также будет работать выставочная зона, где свои технологии и решения в сфере безопасности и обороны представят компании из Украины, Польши и других стран.
В мероприятии в Жешуве примут участие 45 украинских оборонных компаний, которые представят свои возможности в сфере ОПК.
Международная конференция по восстановлению Украины (URC) в Гданьске должна собрать делегации из 100 стран, в том числе представителей около 40 правительств.
