Свириденко и Туск обсудят безопасность Украины на конференции в Жешуве

Свириденко встретится с Туском в Польше

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в понедельник, 27 апреля, примет участие в конференции "На пути к URC. Безопасность и оборонный аспект", которая состоится в польском Жешуве.

В ходе мероприятия также запланирована ее встреча с главой правительства Польши Дональдом Туском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Польши.

Подготовка к международной конференции по восстановлению Украины

Мероприятие в Жешуве открывает подготовительный этап к Ukraine Recovery Conference - крупнейшей международной конференции, посвященной восстановлению Украины. Она запланирована на июнь в Гданьске.

По данным польской стороны, главными темами встречи станут вопросы безопасности и обороны. Особое внимание уделят развитию оборонной промышленности, а также критически важным сферам инфраструктуры, энергетики и логистики.

В рамках конференции также будет работать выставочная зона, где свои технологии и решения в сфере безопасности и обороны представят компании из Украины, Польши и других стран.

В мероприятии в Жешуве примут участие 45 украинских оборонных компаний, которые представят свои возможности в сфере ОПК.

Международная конференция по восстановлению Украины (URC) в Гданьске должна собрать делегации из 100 стран, в том числе представителей около 40 правительств. 

+2
Не бачу інформаційну подію ,яка б мала певні наслідки..
27.04.2026 06:35 Ответить
+1
тяни евреев за пейсы, пусть делают нам железный купол, ты же там у них крутишься в синагоге
27.04.2026 05:11 Ответить
Туск же ж розуміє, що ця стюардеса нічого не вирішує.
27.04.2026 02:13 Ответить
Ніби і на збоченця не схожий, а втім хто його зна.
27.04.2026 03:04 Ответить
тяни евреев за пейсы, пусть делают нам железный купол, ты же там у них крутишься в синагоге
показать весь комментарий
27.04.2026 05:11 Ответить
Ленинград, выходи на протест против войны, АТО будет как в Туапсе! Только пинки под зад эти русские понимают.
27.04.2026 06:10 Ответить
Не бачу інформаційну подію ,яка б мала певні наслідки..
показать весь комментарий
27.04.2026 06:35 Ответить
Трамп: "Я не гвалтівник і не педофіл"

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на інтерв'ю, де журналістка зачитала висловлювання підозрюваного у замаху на нього.
27.04.2026 06:37 Ответить
на педофілі і шапка горить
27.04.2026 06:38 Ответить
У РФ заявили про повернення планової економіки
27.04.2026 06:47 Ответить
Эта свирка что то понимает в безопасности?
27.04.2026 07:30 Ответить
Це місто українською називається Ряшів.
27.04.2026 08:28 Ответить
 
 