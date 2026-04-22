Відновлення України: Єврокомісія та ЄІБ оголосили про новий пакет фінансування на 600 мільйонів євро

Єврокомісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) оголосили про новий пакет фінансування нагальних проєктів відновлення в Україні в обсязі понад 600 млн євро.

Він стане частиною програми "Ukraine Facility" для підтримки відбудови країни та її інтеграції до ЄС, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії.

Зокрема, ЄС розширить гарантії для групи ЄІБ, що дозволить європейському банку виділити понад 450 млн євро фінансування на відновлення України. Крім того, пакет передбачає близько 150 млн євро грантів і технічної допомоги від ЄС.

Фінансування спрямують на проєкти у ключових сферах економіки України – відновлення доріг, залізниці, енергетичних мереж, а також енергоефективність житла й громадської інфраструктури. Частину коштів також спрямують на підтримку міського транспорту та освіту.

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Нові гарантії ЄС доповнять 2 млрд євро гарантій, наданих групі ЄІБ у 2025 році в межах програми "Ukraine Facility" обсягом 50 млрд євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну.

"Ці додаткові гарантії ЄС мають велике значення, зокрема для підтримки проєктів державного сектору та відновлення критичної інфраструктури й енергетики. Вони забезпечують можливість одному з наших ключових інвестиційних партнерів, ЄІБ, розширити фінансування нагальних проєктів по всій країні", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

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Як повідомлялося, на початку березня Експертна робоча група схвалила 114 проєктів відновлення, які фінансуватимуть у межах спільної з Європейським інвестиційним банком Програми відновлення України ІІІ (транш В).

На початку лютого повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій відібрало ще 23 проєкти для фінансування в межах Програми відновлення України III (транш В).

До того Мінгромад і ЄІБ визначили ключові напрямки фінансування проєктів відновлення на 2026 рік.

Як свідчить оцінка (RDNA5), опублікована урядом України, групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2025 року становить майже $588 млрд упродовж наступних 10 років, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.