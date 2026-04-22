Приватний сектор Євросоюзу зацікавлений у спільному бізнесі з Україною, ‒ Єврокомісія

Єврокомісія очікує активного зростання кількості спільних підприємств між Україною та країнами Європейського Союзу.

Про це на полях "Бізнес-форуму Україна-ЄС" у Брюсселі заявив Герт-Ян Коопман, керівник генерального директорату Єврокомісії з питань розширення, повідомляє "Укрінформ".

"Ми бачимо тут зацікавленість приватного сектору з обох сторін ‒ України та Європи – рухатися вперед. Сьогодні вже започатковано два спільні підприємства, що дуже показово", – пояснив Коопман..

Посадовець також зазначив, що не спостерігає "втоми" від України, адже цьогорічний форум зібрав близько 1500 представників бізнесу, тоді як у 2025 році участь брали 1200 учасників.

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Він підкреслив, що оборонні технології є одним із ключових напрямів інтересу бізнесу, хоча розвиток у цьому секторі раніше був повільнішим через труднощі українського оборонно-промислового комплексу.

"Бізнес-можливості в оборонних технологіях ‒ це те, про що всі говорять. Але з огляду на проблеми українського оборонно-промислового комплексу просування було повільним. Тепер гроші є, і все складається. Оперативні плани теж вже розроблені", – підкреслив Коопман.

За його словами, впродовж цього року очікується поява 15-20 спільних підприємств.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року український бізнес загалом прогнозував пожвавлення ділової активності протягом наступних 12 місяців. Підприємці очікували зростання виробництва товарів і послуг та позитивніше оцінювали перспективи розвитку власних підприємств. Водночас інфляційні очікування залишилися стабільними, тоді як прогноз щодо валютного курсу дещо погіршився.

Як повідомлялося, в Україні зареєстровано 1197 компаній з польськими власниками, які подали фінансову звітність за 2025 рік. При цьому кожна восьма з них отримала дохід понад 100 млн грн ‒ таких компаній 146. Їхній сукупний дохід за минулий рік становив 123,01 млрд грн.