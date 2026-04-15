Польський бізнес в Україні: 146 компаній отримали дохід понад 100 мільйонів

1197 компаній з польськими власниками, які подали фінансову звітність за 2025 рік, зареєстровано в Україні. Водночас кожна 8-ма польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн – 146 компаній. Їхній дохід склав 123,01 млрд грн торік.

Це на 20 % більше, ніж у 2024 році, повідомляє "Опендатабот".

Лідери

Серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія ЛПП Україна, яка управляє відомими брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід сягнув майже 17 млрд грн. На другому місці – Радехівський цукор із понад 10 млрд грн.

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До топу лідерів також увійшли виробник меблів Модерн-Експо та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine, який, до слова, став єдиною компанією з польськими бенефіціарами в Індексі Опендатаботу 2026.

Водночас деяким компаніям вдалося рекордно збільшити свій дохід. Так, компанія Елгард, яка працює у сфері виробництва електроенергії, наростила свій дохід у 38 разів – з 2,7 млн грн у 2024 році до 104,3 млн грн у 2025-му.

Значні темпи також показала компанія СМП, яка займається торгівлею м’ясними продуктами – у 8 разів, до 103,7 млн грн доходу, та Кліко Україна, що працює у сфері торгівлі комп’ютерами – у 6,5 раза, до 222,2 млн грн.

Понад третина польських компаній з доходом понад 100 млн грн працює у сфері оптової торгівлі – 54 бізнеси. Наступна – сфера сільського господарства (8), харчування (7), ІТ та виробництва металевих виробів – по 5 компаній у кожній сфері.

Де найбільше реєстрацій

Майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом 100+ млн грн зареєстрована у Києві – 46 компаній, ще 16 – на Київщині. Наступна – Львівщина з 37 компаніями, далі Волинь (11) та Дніпропетровщина (6).

Як повідомлялося, польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco розглядає можливість виходу на український ринок. Перші магазини бренду можуть відкритися вже у 2026 році. У планах ‒ відкрити до кінця року від 5 до 10 локацій.

Консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA) виступає офіційним ексклюзивним представником Pepco в Україні. Вона займається пошуком найкращих локацій для ритейлера. Наразі технічний відділ Pepco вже веде переговори з підрядниками щодо облаштування робіт у певних об’єктах.