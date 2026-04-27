Свириденко і Туск обговорять безпеку України на конференції в Жешуві
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у понеділок, 27 квітня, візьме участь у конференції "На шляху до URC. Безпека й оборонний вимір", яка відбудеться в польському Жешуві.
Під час заходу також запланована її зустріч із главою уряду Польщі Дональдом Туском.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію прем’єр-міністра Польщі.
Підготовка до міжнародної конференції з відновлення України
Захід у Жешуві відкриває підготовчий етап до Ukraine Recovery Conference — найбільшої міжнародної конференції, присвяченої відновленню України. Вона запланована на червень у Гданську.
За даними польської сторони, головними темами зустрічі стануть питання безпеки та оборони. Окрему увагу приділять розвитку оборонної промисловості, а також критично важливим сферам інфраструктури, енергетики та логістики.
У рамках конференції також працюватиме виставкова зона, де свої технології та рішення у сфері безпеки й оборони представлять компанії з України, Польщі та інших країн.
У заході в Жешуві візьмуть участь 45 українських оборонних компаній, які презентують свої можливості у сфері ОПК.
Міжнародна конференція з відновлення України (URC) у Гданську має зібрати делегації зі 100 країн, зокрема представників близько 40 урядів.
