Свириденко і Туск обговорять безпеку України на конференції в Жешуві

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у понеділок, 27 квітня, візьме участь у конференції "На шляху до URC. Безпека й оборонний вимір", яка відбудеться в польському Жешуві.

Під час заходу також запланована її зустріч із главою уряду Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію прем’єр-міністра Польщі.

Підготовка до міжнародної конференції з відновлення України

Захід у Жешуві відкриває підготовчий етап до Ukraine Recovery Conference — найбільшої міжнародної конференції, присвяченої відновленню України. Вона запланована на червень у Гданську.

За даними польської сторони, головними темами зустрічі стануть питання безпеки та оборони. Окрему увагу приділять розвитку оборонної промисловості, а також критично важливим сферам інфраструктури, енергетики та логістики.

У рамках конференції також працюватиме виставкова зона, де свої технології та рішення у сфері безпеки й оборони представлять компанії з України, Польщі та інших країн.

У заході в Жешуві візьмуть участь 45 українських оборонних компаній, які презентують свої можливості у сфері ОПК.

Міжнародна конференція з відновлення України (URC) у Гданську має зібрати делегації зі 100 країн, зокрема представників близько 40 урядів.

