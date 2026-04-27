УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14265 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення України
970 10

Свириденко і Туск обговорять безпеку України на конференції в Жешуві

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у понеділок, 27 квітня, візьме участь у конференції "На шляху до URC. Безпека й оборонний вимір", яка відбудеться в польському Жешуві.

Під час заходу також запланована її зустріч із главою уряду Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію прем’єр-міністра Польщі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підготовка до міжнародної конференції з відновлення України

Захід у Жешуві відкриває підготовчий етап до Ukraine Recovery Conference — найбільшої міжнародної конференції, присвяченої відновленню України. Вона запланована на червень у Гданську.

За даними польської сторони, головними темами зустрічі стануть питання безпеки та оборони. Окрему увагу приділять розвитку оборонної промисловості, а також критично важливим сферам інфраструктури, енергетики та логістики.

У рамках конференції також працюватиме виставкова зона, де свої технології та рішення у сфері безпеки й оборони представлять компанії з України, Польщі та інших країн.

У заході в Жешуві візьмуть участь 45 українських оборонних компаній, які презентують свої можливості у сфері ОПК.

Міжнародна конференція з відновлення України (URC) у Гданську має зібрати делегації зі 100 країн, зокрема представників близько 40 урядів. 

Автор: 

Польща Туск Дональд Свириденко Юлія
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Не бачу інформаційну подію ,яка б мала певні наслідки..
показати весь коментар
27.04.2026 06:35 Відповісти
+1
тяни евреев за пейсы, пусть делают нам железный купол, ты же там у них крутишься в синагоге
показати весь коментар
27.04.2026 05:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туск же ж розуміє, що ця стюардеса нічого не вирішує.
показати весь коментар
27.04.2026 02:13 Відповісти
Ніби і на збоченця не схожий, а втім хто його зна.
показати весь коментар
27.04.2026 03:04 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 05:11 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 06:10 Відповісти
показати весь коментар
Трамп: "Я не гвалтівник і не педофіл"

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на інтерв'ю, де журналістка зачитала висловлювання підозрюваного у замаху на нього.
показати весь коментар
27.04.2026 06:37 Відповісти
на педофілі і шапка горить
показати весь коментар
27.04.2026 06:38 Відповісти
У РФ заявили про повернення планової економіки
показати весь коментар
27.04.2026 06:47 Відповісти
Эта свирка что то понимает в безопасности?
показати весь коментар
27.04.2026 07:30 Відповісти
Це місто українською називається Ряшів.
показати весь коментар
27.04.2026 08:28 Відповісти
 
 