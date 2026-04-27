Україна допоможе Польщі створити армаду дронів, - Туск
Індустрія дронів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю з Україною у побудові сучасної армади безпілотників для Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Interia Wydarzenia.
Що відомо?
Під час виступу на конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір" Туск сказав:
"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі.
З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів".
Також він наголосив, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною – це не одностороння допомога країні, яка воює.
