Україна допоможе Польщі створити армаду дронів, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю з Україною у побудові сучасної армади безпілотників для Польщі.

Що відомо?

Під час виступу на конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір" Туск сказав:

"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі.

З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів".

Також він наголосив, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною – це не одностороння допомога країні, яка воює.

