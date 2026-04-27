Україна допоможе Польщі створити армаду дронів, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю з Україною у побудові сучасної армади безпілотників для Польщі.

Що відомо?

Під час виступу на конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір" Туск сказав:

"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі.

З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів".

Також він наголосив, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною – це не одностороння допомога країні, яка воює.

Через рік ця армада буде технічно застарілою.
27.04.2026 12:58 Відповісти
...в Польщі. Головне щоб в Україні інновації в цій галузі розвивалися.
27.04.2026 14:23 Відповісти
А коли армада дронів чи стіна дронів, буде захищати міста і села в Україні на 100 відсотків?
27.04.2026 13:06 Відповісти
Про 100% тут відмазку склеять безпрограшну. Ніщо не може захистити на 100%. Хіба що страховий поліс.
27.04.2026 14:25 Відповісти
Бибу попроси, он тебе миндич и цукер манов пришлет подмагнуть.
27.04.2026 13:07 Відповісти
Армаду ракет і армаду бомб,не допоможе.
27.04.2026 13:18 Відповісти
Таку як в нас???
Доречі, хтось її наявність відчуває?
27.04.2026 13:29 Відповісти
"технічні ідеї та компетенції" чула про таке?

коли я бачу коментатора під жіночим ніком у мене завжди два варіанти або це справді симпатична Україночка або це кацапський підор. Зараз дізнаємось 😂
27.04.2026 14:13 Відповісти
Коли я бачу таких кометаторів, то завжди думаю, чи вміє аналізувати прочитане і співстааляти з реальністю.
28.04.2026 08:58 Відповісти
 
 