Зеленський і Рютте обговорили реалізацію програми PURL та залучення нових внесків. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Програма PURL

"Обговорили сьогодні з Марком Рютте реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів. Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на важливості поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом.

Читайте: Чеська ініціатива має реальний ефект, понад 4 млн боєприпасів доставлено в Україну, - Рютте

"Дякую за підтримку України та наших людей у боротьбі проти російської агресії. Вдячний за підтримку програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії", - додав він.

Візит до Вірменії

Нагадаємо, наразі президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Вірменії.

Відомо, що Зеленський під час візиту до Єревану провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Канади Марком Карні, прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністром Грузії Іраклі Кобахідзе.

Читайте: Канада виділяє внесок у 200 мільйонів доларів у програму PURL, – Зеленський