Зеленський зустрівся з Коштою: Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів упродовж травня-червня. ВIДЕО

У понеділок, 4 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Антоніу Коштою на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Сторони обговорили євроінтеграцію України.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці зустрічі 

Глава держави заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців.

"Технічно Україна повністю готова", - зазначив Зеленський.

"Дякую Антоніу за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", - додав президент.

Участь в саміті Європейської політичної спільноти

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський бере участь в саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Вірменії.

Зеленський Володимир Євросоюз Кошта Антоніу
Пустоголова істота...
04.05.2026 16:29 Відповісти
нууу....
це, величезне досягнення на політичній арені.
ото, тільки зі старими соціалістами і залишилося лобизатися.
як же зелена гундоса гнида, пердить намагається хоч щось видавити зі свого туру в єреван.
нічого не виходить.

а тут, кинуті всі сили на відбілювання файр поінт з міндічєм.
04.05.2026 16:35 Відповісти
Мабуть європейські лідори не кластери відкривають, а плівки міндіча
04.05.2026 16:37 Відповісти
"Швидкого членства не буде": Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n4001307
Шах і мат всім зеленим їпланам!Куди інтеграція?Катається для картинки і дурникам розповідає казочки!!
04.05.2026 16:57 Відповісти
Ніякого ЄС при ішаку
04.05.2026 16:59 Відповісти
Відкрити можна, але...
Головні вимоги до України для вступу в ЕС (так, по-крупному, без деталізації):
- боротьба з корупцією (Справжня, не совкова показуха)
- свобода слова (------//-------)
- незалежна судова система (-------//--------)
Як ви вважаєте, що з цих трьох пунктів вова виконає першим?
04.05.2026 16:57 Відповісти
 
 