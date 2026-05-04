Зеленський зустрівся з Коштою: Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів упродовж травня-червня. ВIДЕО

У понеділок, 4 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Антоніу Коштою на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Сторони обговорили євроінтеграцію України.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці зустрічі

Глава держави заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців.

"Технічно Україна повністю готова", - зазначив Зеленський.

"Дякую Антоніу за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", - додав президент.

Участь в саміті Європейської політичної спільноти

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський бере участь в саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Вірменії.

