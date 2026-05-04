Зеленський зустрівся з Коштою: Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів упродовж травня-червня. ВIДЕО
У понеділок, 4 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Антоніу Коштою на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Сторони обговорили євроінтеграцію України.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці зустрічі
Глава держави заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців.
"Технічно Україна повністю готова", - зазначив Зеленський.
"Дякую Антоніу за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", - додав президент.
Участь в саміті Європейської політичної спільноти
Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський бере участь в саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Вірменії.
Головні вимоги до України для вступу в ЕС (так, по-крупному, без деталізації):
- боротьба з корупцією (Справжня, не совкова показуха)
- свобода слова (------//-------)
- незалежна судова система (-------//--------)
Як ви вважаєте, що з цих трьох пунктів вова виконає першим?