Фіцо: У нас із Зеленським "діаметрально протилежні погляди", але треба працювати

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що переговори з українським урядом можуть відбутися у Братиславі або Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Подробиці

"Мені здалося, що президент Зеленський був досить гнучким. Тож ми спробуємо організувати зустріч у Братиславі. У мене немає причин робити дешеві жести", - зазначив глава словацького уряду.

Також Фіцо сказав, що у нього із Зеленським "діаметрально протилежні погляди" щодо війни, нафти та кредитів.

"Якби я довше поспілкувався з президентом Зеленським, ми б з’ясували, що маємо діаметрально протилежні погляди. Я маю іншу думку щодо війни, нафти, а також щодо того, чи слід надавати їм позики", - сказав він.

Водночас Фіцо зауважив, що Словаччина та Україна є сусідами, тому необхідно працювати над автомобільним і залізничним сполученням, а також над енергетикою.

"Словаччина не підтримуватиме жодних військових позик чи не надсилатиме зброю безкоштовно. Якщо хтось хоче зброю, він може її купити", - наголосив прем'єр.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

4 травня Володимир Зеленський зустрівся із Робертом Фіцо в Єревані.

