Фіцо: У нас із Зеленським "діаметрально протилежні погляди", але треба працювати

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що переговори з українським урядом можуть відбутися у Братиславі або Києві.

Подробиці

"Мені здалося, що президент Зеленський був досить гнучким. Тож ми спробуємо організувати зустріч у Братиславі. У мене немає причин робити дешеві жести", - зазначив глава словацького уряду.

Також Фіцо сказав, що у нього із Зеленським "діаметрально протилежні погляди" щодо війни, нафти та кредитів.

"Якби я довше поспілкувався з президентом Зеленським, ми б з’ясували, що маємо діаметрально протилежні погляди. Я маю іншу думку щодо війни, нафти, а також щодо того, чи слід надавати їм позики", - сказав він.

Водночас Фіцо зауважив, що Словаччина та Україна є сусідами, тому необхідно працювати над автомобільним і залізничним сполученням, а також над енергетикою.

"Словаччина не підтримуватиме жодних військових позик чи не надсилатиме зброю безкоштовно. Якщо хтось хоче зброю, він може її купити", - наголосив прем'єр.

Топ коментарі
+3
ну, дуже гнучкий!
всім дає! і з заду і з переду!
з народження такий.
кацап, десь посередині!
полякам волинь.
мадярам нафту.
фіцо не стидайся, бери скільки віднесеш.
зе!гніда дуже гнучка.....
04.05.2026 16:18 Відповісти
+3
Потрібно кожного дня лупашити по мацкві дронами ,
щоби жодний прокремлівський мудак туди на доїхав 🤬
04.05.2026 17:22 Відповісти
+2
Без Орбана Фіцо починає просідати
04.05.2026 16:17 Відповісти
Почав співати , не хоче як Орбан знеславити своє призвіще.
04.05.2026 16:22 Відповісти
До речі, у мене теж з Зеленським протилежні погляди взагалі на життя.
04.05.2026 16:46 Відповісти
Як і в БІЛЬШОСТІ нормальних людей !!!!
04.05.2026 17:55 Відповісти
Песенка такая есть, Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться ,надо узнать, надо узнать, что я за Фицо...
04.05.2026 16:50 Відповісти
Потрібно кожного дня лупашити по мацкві дронами ,
щоби жодний прокремлівський мудак туди на доїхав 🤬
04.05.2026 17:22 Відповісти
фріца, " У нас" можуть казати, тільки глисти у гузні, та царі. Запам'ятай це!
04.05.2026 17:35 Відповісти
 
 