Зеленський зустрівся із Фіцо: Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані.

Що відомо?

"Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин. Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави – домовилися, що команди працюватимуть над графіком", - зазначив Зеленський.

Також, за словами глави держави, обговорювали і питання членства України у Європейському Союзі.

"Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

