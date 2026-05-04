1 957 9

Зеленський зустрівся із Фіцо: Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин. Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави – домовилися, що команди працюватимуть над графіком", - зазначив Зеленський.

Також, за словами глави держави, обговорювали і питання членства України у Європейському Союзі.

"Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

Зеленський Володимир Словаччина Фіцо Роберт
домовилися, що команди працюватимуть над графіком

дуже конструктивна та перспективна домовленість!
міндіч міндіч міндіч
ой, нє....
слава слава слава
04.05.2026 13:49 Відповісти
Фіцу прогнули?
04.05.2026 13:52 Відповісти
Відчув, що він може стать "наступним"...
04.05.2026 13:54 Відповісти
Різко перевзувся під нову многоходовочку пу.
04.05.2026 14:39 Відповісти
Тю, а що там у Словаччині сталося? Чи то орбан так впливав?
04.05.2026 13:59 Відповісти
такий собі новий Ні Хуа сєбє Ґофен! - "коли діло в твоїх руках - я спокійний!"
04.05.2026 14:00 Відповісти
04.05.2026 14:01 Відповісти
А в цей самий час із Кремля летить настанова куратору таварісча фіцо, - Таварісч фіцо не прав,
таварісч нє панімаєт, таварісчу нужно поясніть! -
04.05.2026 14:16 Відповісти
Фіцо поговорив з Зелею, і зрозумів, що з таким злодійкуватим невігласом Україні ніколи не бачити ЄС. То навіщо впиратись?
04.05.2026 14:38 Відповісти
 
 