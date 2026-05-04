Зеленський зустрівся із Фіцо: Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин. Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави – домовилися, що команди працюватимуть над графіком", - зазначив Зеленський.
Також, за словами глави держави, обговорювали і питання членства України у Європейському Союзі.
"Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це", - підсумував він.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.
дуже конструктивна та перспективна домовленість!
