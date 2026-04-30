Європарламент закликав заморозити фінансування Словаччини через політику Фіцо, - ЗМІ
418 євродепутатів підтримали резолюцію із закликом розглянути можливість замороження фінансування Словаччини з фондів ЄС на тлі зростання занепокоєння через відкат від принципів верховенства права за уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. 207 висловилися проти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.
"Ми маємо переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном, адже він сам каже, що хоче ним стати", - заявив німецький депутат Європарламенту від партії "Зелені" Даніель Фройнд.
Відновлення верховенства права
На його думку, прецеденти в Польщі та Угорщині доводять, що замороження допомоги від ЄС може допомогти відновити верховенство права.
Депутати висловили занепокоєння через ліквідацію спеціалізованих антикорупційних структур у Словаччині, зокрема Національного кримінального агентства (NAKA) та Спеціальної прокуратури, а також через плани реформувати офіс із захисту викривачів таким чином, що він може виявитися політизованим.
У резолюції також згадується раніше ухвалене рішення про скорочення підтримки з коштів ЄС на суму понад €1,2 млн за рекомендацією Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF).
У документі йдеться і про підозри в шахрайстві з пенсійними виплатами, що фінансуються з єврофондів, а також наводиться критика словацьких посадовців за тиск на членів Європарламенту під час їхньої моніторингової поїздки до Братислави.
Словацькі євродепутати, зокрема представники опозиції, проголосували проти резолюції. Вони заявили, що такі кроки вдарять передусім по звичайних громадянах, а не по уряду.
А само рішення Європарламенту має політичний, а не юридично обов’язковий характер.
Що передувало?
Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня. Хоча до цього, через відмову низки країн пропустити літак прем'єра до РФ, були заяви, що Фіцо нібито не братиме участі безпосередньо у військовому параді, хоча й не відмовлявся від самої поїздки до Росії.
- Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І чому б тому Фіцо не скористатися тою "золотою акцією" у тому імпотентному об'єднанні під назвою ЄС, якщо її той Мадяр випустить з рук?
То на Орбан/Мадяр, чи Фіцо, чи винні у тому, а сама система колгоспу ЄС/НАТО, яка не напрацювала запобіжників проти експорту корупції з Кремля. Нафту-газ з РФ дещо прикрили, а корупція продовжується...
Ну так правильно, нехай звичайні люди побачать й відчують наслідки "роботи" тих, за кого вони проголосували, зроблять висновки й прийдуть "подякувати".
Там напевно ще лишились "письменники"...