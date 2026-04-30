Європарламент закликав заморозити фінансування Словаччини через політику Фіцо, - ЗМІ

Європарламент вимагає перевірити фінансування Словаччини через курс уряду Фіцо

418 євродепутатів підтримали резолюцію  із закликом розглянути можливість замороження фінансування Словаччини з фондів ЄС на тлі зростання занепокоєння через відкат від принципів верховенства права за уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. 207 висловилися проти.

"Ми маємо переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном, адже він сам каже, що хоче ним стати", - заявив німецький депутат Європарламенту від партії "Зелені" Даніель Фройнд.

Відновлення  верховенства права

На його думку, прецеденти в Польщі та Угорщині доводять, що замороження допомоги від ЄС може допомогти відновити верховенство права.

Депутати висловили занепокоєння через ліквідацію спеціалізованих антикорупційних структур у Словаччині, зокрема Національного кримінального агентства (NAKA) та Спеціальної прокуратури, а також через плани реформувати офіс із захисту викривачів таким чином, що він може виявитися політизованим.

У резолюції також згадується раніше ухвалене рішення про скорочення підтримки з коштів ЄС на суму понад €1,2 млн за рекомендацією Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF).

У документі йдеться і про підозри в шахрайстві з пенсійними виплатами, що фінансуються з єврофондів, а також наводиться критика словацьких посадовців за тиск на членів Європарламенту під час їхньої моніторингової поїздки до Братислави.

Словацькі євродепутати, зокрема представники опозиції, проголосували проти резолюції. Вони заявили, що такі кроки вдарять передусім по звичайних громадянах, а не по уряду.

А само рішення Європарламенту має політичний, а не юридично обов’язковий характер.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня. Хоча до цього, через відмову низки країн пропустити літак прем'єра до РФ, були заяви, що Фіцо нібито не братиме участі безпосередньо у військовому параді, хоча й не відмовлявся від самої поїздки до Росії.

  • Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Прокинулись? А хіба так можна?
30.04.2026 06:49 Відповісти
навіть потрібно
30.04.2026 06:53 Відповісти
З двома пунктами згідний, а от з останнім щось сумніваюсь...
30.04.2026 06:57 Відповісти
ой, а шо случілася...
30.04.2026 06:46 Відповісти
Прокинулись? А хіба так можна?
показати весь коментар
30.04.2026 06:49 Відповісти
навіть потрібно
показати весь коментар
30.04.2026 06:53 Відповісти
"Через день они проголодается, через неделю тосковать будут, а через месяц умными станут."
30.04.2026 06:51 Відповісти
З двома пунктами згідний, а от з останнім щось сумніваюсь...
показати весь коментар
30.04.2026 06:57 Відповісти
орбан же став розумним
30.04.2026 07:02 Відповісти
Орбанятка просто провезли на виборах, якби лишився то не факт, що появилась би клепка в голові.
30.04.2026 13:55 Відповісти
Видимо, Европарламент такая же структура как ассамблея ООН. Закликают, что хотят, а исполнительные органы творят, что нужно.
30.04.2026 06:57 Відповісти
Попав чувак. Приклад чардаша нічому не навчив.
30.04.2026 06:58 Відповісти
Довбні завжди проти гарних ідей та пропозицій.
30.04.2026 07:28 Відповісти
Фіцо пох - йому б на красну площу потрапити - має підтримку - Орбан втратив
30.04.2026 07:38 Відповісти
Орбан у тому колгоспі ЄС успішно користувався "золотою акцією" і мав з того вигоду - був своим парнем у Кремля, поважним хлопом у Правлінні колгоспу ЄС, репутацію батька угорців і недосяжні можливості тягнути "все в семью".

І чому б тому Фіцо не скористатися тою "золотою акцією" у тому імпотентному об'єднанні під назвою ЄС, якщо її той Мадяр випустить з рук?

То на Орбан/Мадяр, чи Фіцо, чи винні у тому, а сама система колгоспу ЄС/НАТО, яка не напрацювала запобіжників проти експорту корупції з Кремля. Нафту-газ з РФ дещо прикрили, а корупція продовжується...
30.04.2026 08:08 Відповісти
"Словацькі євродепутати, зокрема представники опозиції, проголосували проти резолюції. Вони заявили, що такі кроки вдарять передусім по звичайних громадянах, а не по уряду".
Ну так правильно, нехай звичайні люди побачать й відчують наслідки "роботи" тих, за кого вони проголосували, зроблять висновки й прийдуть "подякувати".
Там напевно ще лишились "письменники"...
30.04.2026 08:13 Відповісти
там ще болгарія на черзі. Комунячі клоаки нікуди не ділися
01.05.2026 03:15 Відповісти
 
 