Европарламент призвал заморозить финансирование Словакии из-за политики Фицо, - СМИ

Европарламент требует проверить финансирование Словакии из-за курса правительства Фицо

418 евродепутатов поддержали резолюцию с призывом рассмотреть возможность замораживания финансирования Словакии из фондов ЕС на фоне растущей обеспокоенности в связи с отступлением от принципов верховенства права при правительстве премьер-министра Роберта Фицо. 207 высказались против.

"Мы должны убедиться, что Фицо не станет новым Орбаном, ведь он сам говорит, что хочет им стать", - заявил германский депутат Европарламента от партии "Зеленые" Даниэль Фройнд.

Восстановление верховенства права

По его мнению, прецеденты в Польше и Венгрии доказывают, что замораживание помощи от ЕС может помочь восстановить верховенство права.

Депутаты выразили обеспокоенность в связи с ликвидацией специализированных антикоррупционных структур в Словакии, в частности Национального уголовного агентства (NAKA) и Специальной прокуратуры, а также в связи с планами реформировать офис по защите информаторов таким образом, что он может оказаться политизированным.

В резолюции также упоминается ранее принятое решение о сокращении поддержки из средств ЕС на сумму более €1,2 млн по рекомендации Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

В документе говорится и о подозрениях в мошенничестве с пенсионными выплатами, финансируемыми из еврофондов, а также приводится критика словацких чиновников за давление на членов Европарламента во время их мониторинговой поездки в Братиславу.

Словацкие евродепутаты, в частности представители оппозиции, проголосовали против резолюции. Они заявили, что такие шаги ударят прежде всего по обычным гражданам, а не по правительству.

А само решение Европарламента носит политический, а не юридически обязательный характер.

Что предшествовало?

Премьер-министр Словакии Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая. Хотя до этого, из-за отказа ряда стран пропустить самолет премьера в РФ, были заявления, что Фицо якобы не будет принимать участие непосредственно в военном параде, хотя и не отказывался от самой поездки в Россию.

  • Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

З двома пунктами згідний, а от з останнім щось сумніваюсь...
навіть потрібно
ой, а шо случілася...
"Через день они проголодается, через неделю тосковать будут, а через месяц умными станут."
30.04.2026 06:51 Ответить
З двома пунктами згідний, а от з останнім щось сумніваюсь...
30.04.2026 06:57
30.04.2026 06:57 Ответить
орбан же став розумним
30.04.2026 07:02 Ответить
Орбанятка просто провезли на виборах, якби лишився то не факт, що появилась би клепка в голові.
30.04.2026 13:55 Ответить
Видимо, Европарламент такая же структура как ассамблея ООН. Закликают, что хотят, а исполнительные органы творят, что нужно.
30.04.2026 06:57 Ответить
Попав чувак. Приклад чардаша нічому не навчив.
30.04.2026 06:58 Ответить
Довбні завжди проти гарних ідей та пропозицій.
30.04.2026 07:28 Ответить
Фіцо пох - йому б на красну площу потрапити - має підтримку - Орбан втратив
30.04.2026 07:38 Ответить
Орбан у тому колгоспі ЄС успішно користувався "золотою акцією" і мав з того вигоду - був своим парнем у Кремля, поважним хлопом у Правлінні колгоспу ЄС, репутацію батька угорців і недосяжні можливості тягнути "все в семью".

І чому б тому Фіцо не скористатися тою "золотою акцією" у тому імпотентному об'єднанні під назвою ЄС, якщо її той Мадяр випустить з рук?

То на Орбан/Мадяр, чи Фіцо, чи винні у тому, а сама система колгоспу ЄС/НАТО, яка не напрацювала запобіжників проти експорту корупції з Кремля. Нафту-газ з РФ дещо прикрили, а корупція продовжується...
30.04.2026 08:08 Ответить
"Словацькі євродепутати, зокрема представники опозиції, проголосували проти резолюції. Вони заявили, що такі кроки вдарять передусім по звичайних громадянах, а не по уряду".
Ну так правильно, нехай звичайні люди побачать й відчують наслідки "роботи" тих, за кого вони проголосували, зроблять висновки й прийдуть "подякувати".
Там напевно ще лишились "письменники"...
30.04.2026 08:13 Ответить
там ще болгарія на черзі. Комунячі клоаки нікуди не ділися
01.05.2026 03:15 Ответить
 
 