Европарламент призвал заморозить финансирование Словакии из-за политики Фицо, - СМИ

418 евродепутатов поддержали резолюцию с призывом рассмотреть возможность замораживания финансирования Словакии из фондов ЕС на фоне растущей обеспокоенности в связи с отступлением от принципов верховенства права при правительстве премьер-министра Роберта Фицо. 207 высказались против.

"Мы должны убедиться, что Фицо не станет новым Орбаном, ведь он сам говорит, что хочет им стать", - заявил германский депутат Европарламента от партии "Зеленые" Даниэль Фройнд.

Восстановление верховенства права

По его мнению, прецеденты в Польше и Венгрии доказывают, что замораживание помощи от ЕС может помочь восстановить верховенство права.

Депутаты выразили обеспокоенность в связи с ликвидацией специализированных антикоррупционных структур в Словакии, в частности Национального уголовного агентства (NAKA) и Специальной прокуратуры, а также в связи с планами реформировать офис по защите информаторов таким образом, что он может оказаться политизированным.

В резолюции также упоминается ранее принятое решение о сокращении поддержки из средств ЕС на сумму более €1,2 млн по рекомендации Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия не будет блокировать 20-й пакет санкций против РФ, - Бланар

В документе говорится и о подозрениях в мошенничестве с пенсионными выплатами, финансируемыми из еврофондов, а также приводится критика словацких чиновников за давление на членов Европарламента во время их мониторинговой поездки в Братиславу.

Словацкие евродепутаты, в частности представители оппозиции, проголосовали против резолюции. Они заявили, что такие шаги ударят прежде всего по обычным гражданам, а не по правительству.

А само решение Европарламента носит политический, а не юридически обязательный характер.

Что предшествовало?

Премьер-министр Словакии Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая. Хотя до этого, из-за отказа ряда стран пропустить самолет премьера в РФ, были заявления, что Фицо якобы не будет принимать участие непосредственно в военном параде, хотя и не отказывался от самой поездки в Россию.

Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

Читайте также: Словакия на следующей неделе подаст иск против ЕС из-за запрета на импорт российских энергоресурсов