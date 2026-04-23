Словакия не будет блокировать 20-й пакет санкций против РФ, - Бланар

Братислава не будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ после возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Подтверждено, что нефть поступает через"Дружбу" в Словакию, и это является результатом целенаправленного давления, которое словацкая дипломатия совместно с Министерством экономики оказывала на украинскую сторону, а также на Европейскую комиссию", – написал Бланар.

Глава МИД Словакии отметил, что страна не будет блокировать принятие санкций в случае стабильного функционирования трубопровода.

"Этим я дал указание нашему постоянному представителю Словакии при Европейском союзе в Брюсселе, если нефть будет по-прежнему поступать без перерывов и в согласованном объеме, не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС", – сообщил министр.

Что происходит с "Дружбой"?

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

