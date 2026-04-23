Словаччина не блокуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ, - Бланар

Словаччина підтримала санкції ЄС проти Росії

Братислава не блокуватиме 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ після відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у фейсбуці.

"Підтверджено, що нафта надходить через "Дружбу" до Словаччини, і це є результатом цілеспрямованого тиску, який словацька дипломатія спільно з Міністерством економіки чинила на українську сторону, а також на Європейську комісію", – написав Бланар.

Глава МЗС Словаччини зазначив, що країна не блокуватиме схвалення санкцій у разі стабільного функціонування трубопроводу.

"Цим я дав вказівку нашому постійному представнику Словаччини при Європейському Союзі в Брюсселі, якщо нафта продовжуватиме надходити без перерв і в узгодженому обсязі, не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакету санкцій на рівні ЄС", – повідомив міністр.

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

дружба (164) санкції (13104) Словаччина (1310)
Яке щастя.🙏
23.04.2026 13:21 Відповісти
Вам же довбням сказали, що ваші дружбани-кацапи пошкодили нафтопровід. Який *** тиск?! Наюха піаритись, ссуки продажні!
23.04.2026 13:45 Відповісти
Шо, мля, послє вітька - такі страшно?
23.04.2026 14:40 Відповісти
 
 