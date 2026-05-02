Жодна мирна угода з РФ неможлива без згоди української сторони, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

Про це Фіцо написав на своїй фейсбук-сторінці після телефонної розмови із Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС

"Попри те, що з деяких питань наші погляди розходяться, ми маємо спільний інтерес у налагодженні добрих і дружніх відносин між Словаччиною та Україною", – йдеться в повідомленні.

За словами Фіцо, він підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, "оскільки Словаччина хоче, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною".

Також зазначається, що сторони домовилися коротко зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти і продовжити роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн.

"Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з РФ не можлива без згоди української сторони", – заявив Фіцо.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Топ коментарі
+8
Що сталося? Орбана немає і риторика змінилась. Швидко Фіцо перетворився з пітбуля в болонку. Тепер Україна стала дуже важливою для Словаччини і виявляється без неї нікуди.
P.S. Побачив Фіцо як Ху..ло легко "киданув" Орбана - ні Ростова, ні Рубльовки, ні почесного громадянина Мухосранська ні вихідної допомоги при звільнені і різко порозумнішав.
02.05.2026 17:53 Відповісти
+6
02.05.2026 17:35 Відповісти
+3
та сиди вже в Словаччині і не рипайся, нещастя штопане !

тобі не вистачає ще попасти під "абломок" біндєровского безпілотника ?

.
02.05.2026 17:59 Відповісти
по перше. Треба перестати безбожно ******* i вважати людей за дурнiв.
02.05.2026 17:34 Відповісти
02.05.2026 17:35 Відповісти
друге. Чи можлово закiнчити вiйну? Можлило! Слiдкуй за п.1
02.05.2026 17:36 Відповісти
трете. Чи буде мир "вигiдний"? Нi. Не буде.
02.05.2026 17:37 Відповісти
ТА ТИ ШО)))))))))

Вони ж амерами домовляються - ну то хай США їх і не обстрілює
02.05.2026 17:37 Відповісти
Агент кремля 00Z, нове завдання.
02.05.2026 17:39 Відповісти
Коли про угоди з кцп-ми, то писати потрібно Мирна в лапках..
02.05.2026 17:50 Відповісти
02.05.2026 17:53 Відповісти
Мабуть він побачив результати Орбана який зробив ставку проти України), тому змінює риторику. Вибори у Фіцо відбудутся 2027
03.05.2026 02:25 Відповісти
02.05.2026 17:59 Відповісти
Ого, людина розвивається прямо на очах. Скоро голівку вже тримати буде! 😊
02.05.2026 18:01 Відповісти
"двушечку на братиславу!" ))
02.05.2026 18:06 Відповісти
До речі, і Братиславі найбільш жлобський аеропорт з усіх, шо я бачив в Європі
02.05.2026 18:10 Відповісти
а чого їм напрягатись ?
Братислава ж якась сотнятисячка за населенням

.
02.05.2026 18:22 Відповісти
Та як, 475 тис. населення за даними на 2021 рік.

Для порівняння: Цюріх - 437 тис.
02.05.2026 19:05 Відповісти
Тому що там поруч великий міжнародний хаб у Відні
03.05.2026 02:34 Відповісти
Дуже стільний і ******** АЄРОПОРТ. ЕВРОПЕЙСЬКИЙ. Це Вам не араби
03.05.2026 02:14 Відповісти
Щось у лісі здохло?!
Чи мабуть заблоковане фінансування від ЄС мозок прочистило?
02.05.2026 18:41 Відповісти
Пример с Орбаном быстро проветрил мозги Фицо
02.05.2026 18:49 Відповісти
02.05.2026 19:57 Відповісти
"Жодна мирна угода з РФ неможлива без згоди української сторони,"- Фіцо
Словаччині вже потрібна згода України на якуть мирну угоду між Словаччинию і рашкою?
Які цікаві події!...
02.05.2026 20:38 Відповісти
Таак, а зе об шо його так приложило???
02.05.2026 21:29 Відповісти
розбіжність у питанні облизування дупи пуцину *****
02.05.2026 23:50 Відповісти
 
 