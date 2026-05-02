Жодна мирна угода з РФ неможлива без згоди української сторони, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

Про це Фіцо написав на своїй фейсбук-сторінці після телефонної розмови із Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС

"Попри те, що з деяких питань наші погляди розходяться, ми маємо спільний інтерес у налагодженні добрих і дружніх відносин між Словаччиною та Україною", – йдеться в повідомленні.

За словами Фіцо, він підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, "оскільки Словаччина хоче, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною".

Мирна угода

Також зазначається, що сторони домовилися коротко зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти і продовжити роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн.

"Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з РФ не можлива без згоди української сторони", – заявив Фіцо.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.