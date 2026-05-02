Ни одно мирное соглашение с РФ невозможно без согласия украинской стороны, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.
Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook после телефонного разговора с Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС
"Несмотря на то, что по некоторым вопросам наши взгляды расходятся, у нас есть общий интерес в налаживании хороших и дружеских отношений между Словакией и Украиной", — говорится в сообщении.
По словам Фицо, он подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС, "поскольку Словакия хочет, чтобы Украина, как наш сосед, была стабильной и демократической страной".
Мирное соглашение
Также отмечается, что стороны договорились кратко встретиться в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить работу в формате совместных правительственных заседаний, а также обменяться визитами в столицы двух стран.
"Также я подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно без согласия украинской стороны", – заявил Фицо.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что сегодня, 2 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ж амерами домовляються - ну то хай США їх і не обстрілює
P.S. Побачив Фіцо як Ху..ло легко "киданув" Орбана - ні Ростова, ні Рубльовки, ні почесного громадянина Мухосранська ні вихідної допомоги при звільнені і різко порозумнішав.
тобі не вистачає ще попасти під "абломок" біндєровского безпілотника ?
.
Братислава ж якась сотнятисячка за населенням
.
Для порівняння: Цюріх - 437 тис.
Чи мабуть заблоковане фінансування від ЄС мозок прочистило?
Словаччині вже потрібна згода України на якуть мирну угоду між Словаччинию і рашкою?
Які цікаві події!...