Ни одно мирное соглашение с РФ невозможно без согласия украинской стороны, - Фицо

Фицо о мирном соглашении
Фото: Роберт Фіцо / Facebook

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook после телефонного разговора с Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС

"Несмотря на то, что по некоторым вопросам наши взгляды расходятся, у нас есть общий интерес в налаживании хороших и дружеских отношений между Словакией и Украиной", — говорится в сообщении.

По словам Фицо, он подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС, "поскольку Словакия хочет, чтобы Украина, как наш сосед, была стабильной и демократической страной".

Мирное соглашение

Также отмечается, что стороны договорились кратко встретиться в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить работу в формате совместных правительственных заседаний, а также обменяться визитами в столицы двух стран.

"Также я подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно без согласия украинской стороны", – заявил Фицо.

Фицо о мирном соглашении

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что сегодня, 2 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

переговоры (5746) Фицо Роберт (311)
Що сталося? Орбана немає і риторика змінилась. Швидко Фіцо перетворився з пітбуля в болонку. Тепер Україна стала дуже важливою для Словаччини і виявляється без неї нікуди.
P.S. Побачив Фіцо як Ху..ло легко "киданув" Орбана - ні Ростова, ні Рубльовки, ні почесного громадянина Мухосранська ні вихідної допомоги при звільнені і різко порозумнішав.
та сиди вже в Словаччині і не рипайся, нещастя штопане !

тобі не вистачає ще попасти під "абломок" біндєровского безпілотника ?

по перше. Треба перестати безбожно ******* i вважати людей за дурнiв.
друге. Чи можлово закiнчити вiйну? Можлило! Слiдкуй за п.1
трете. Чи буде мир "вигiдний"? Нi. Не буде.
ТА ТИ ШО)))))))))

Вони ж амерами домовляються - ну то хай США їх і не обстрілює
Агент кремля 00Z, нове завдання.
Коли про угоди з кцп-ми, то писати потрібно Мирна в лапках..
Ого, людина розвивається прямо на очах. Скоро голівку вже тримати буде! 😊
"двушечку на братиславу!" ))
До речі, і Братиславі найбільш жлобський аеропорт з усіх, шо я бачив в Європі
а чого їм напрягатись ?
Братислава ж якась сотнятисячка за населенням

Та як, 475 тис. населення за даними на 2021 рік.

Для порівняння: Цюріх - 437 тис.
Щось у лісі здохло?!
Чи мабуть заблоковане фінансування від ЄС мозок прочистило?
Пример с Орбаном быстро проветрил мозги Фицо
"Жодна мирна угода з РФ неможлива без згоди української сторони,"- Фіцо
Словаччині вже потрібна згода України на якуть мирну угоду між Словаччинию і рашкою?
Які цікаві події!...
Таак, а зе об шо його так приложило???
розбіжність у питанні облизування дупи пуцину *****
