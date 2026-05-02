1 160 10

Зеленский поговорил с Фицо и пригласил его в Киев: Нам нужны прочные отношения между государствами

Сегодня, 2 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Комментарий Зеленского по поводу разговора

"Только что разговаривал с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Между нашими государствами должны быть прочные отношения, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", — отметил глава государства.

Приглашение

Он также рассказал, что пригласил господина премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

"Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (24112) Словакия (1146) Фицо Роберт (311)
На 9 травня ?Ну не дебіл?Вступ до ЄС залежить виключно від України,і головна проблема якийсь Вова
Фіця на 9 травня летить до *****, а на зворотньому шляху заїде до Києва і притаранить ішаку вєсточку від шефа.
Зебіли бачать його месією. Вони ще тупіші за **************. Прикро за українців, які відмовились бути українцями, а стали виключно зебілами і зебілками.
Якраз хлопцю терміново треба до Москви. Хай летить до Києва, а далі за «Птахами Мадяра». Вони дорогу знають. Проведуть до самого місця параду.
Фіцо може стати Поштовим голубом, як ЧмОрбан між х..йлом і ****...ком трампліном
Фіця на 9 травня летить до *****, а на зворотньому шляху заїде до Києва і притаранить ішаку вєсточку від шефа.
То на Цензорі Фіцо парафинять,то ось потужний запрошує в гості... Ви,як то кажуть,або хрестик зніміть, або труси вдягніть)))
А Фіцо, він зовсім лаптєголовим став. На чергових виборах з ним буде те, що сталося з Орбаном. А чергове бабло від ФСБ , якщо і отрима то буде це в останній раз
Чепушило что то затевает не здоровое,таких ,как Фицо не чествуют.
