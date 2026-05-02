Зеленский поговорил с Фицо и пригласил его в Киев: Нам нужны прочные отношения между государствами

Сегодня, 2 мая 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Комментарий Зеленского по поводу разговора

"Только что разговаривал с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Между нашими государствами должны быть прочные отношения, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", — отметил глава государства.

Приглашение

Он также рассказал, что пригласил господина премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

"Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", - добавил Зеленский.

