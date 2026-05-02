Зеленський провів розмову з Фіцо та запросив його до Києва: Треба мати сильні відносини між нашими державами
Сьогодні, 2 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Коментар Зеленського щодо розмови
"Щойно говорив із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", - зазначив глава держави.
Запрошення
Він також розповів, що запросив пана премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.
"Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", - додав Зеленський.
