Новини Зустріч Фіцо та Зеленського
Зеленський провів розмову з Фіцо та запросив його до Києва: Треба мати сильні відносини між нашими державами

Сьогодні, 2 травня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Коментар Зеленського щодо розмови

"Щойно говорив із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", - зазначив глава держави.

Запрошення

Він також розповів, що запросив пана премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

"Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", - додав Зеленський.

На 9 травня ?Ну не дебіл?Вступ до ЄС залежить виключно від України,і головна проблема якийсь Вова
02.05.2026 14:47
02.05.2026 14:47 Відповісти
Фіця на 9 травня летить до *****, а на зворотньому шляху заїде до Києва і притаранить ішаку вєсточку від шефа.
02.05.2026 15:24
02.05.2026 15:24 Відповісти
Зебіли бачать його месією. Вони ще тупіші за **************. Прикро за українців, які відмовились бути українцями, а стали виключно зебілами і зебілками.
02.05.2026 14:53
02.05.2026 14:53 Відповісти
02.05.2026 14:47 Відповісти
Зебіли бачать його месією. Вони ще тупіші за **************. Прикро за українців, які відмовились бути українцями, а стали виключно зебілами і зебілками.
02.05.2026 14:53
02.05.2026 14:53 Відповісти
Якраз хлопцю терміново треба до Москви. Хай летить до Києва, а далі за «Птахами Мадяра». Вони дорогу знають. Проведуть до самого місця параду.
02.05.2026 15:15
02.05.2026 15:15 Відповісти
Фіцо може стати Поштовим голубом, як ЧмОрбан між х..йлом і ****...ком трампліном
02.05.2026 15:16
02.05.2026 15:16 Відповісти
Фіця на 9 травня летить до *****, а на зворотньому шляху заїде до Києва і притаранить ішаку вєсточку від шефа.
02.05.2026 15:24
02.05.2026 15:24 Відповісти
То на Цензорі Фіцо парафинять,то ось потужний запрошує в гості... Ви,як то кажуть,або хрестик зніміть, або труси вдягніть)))
02.05.2026 18:48
02.05.2026 18:48 Відповісти
А Фіцо, він зовсім лаптєголовим став. На чергових виборах з ним буде те, що сталося з Орбаном. А чергове бабло від ФСБ , якщо і отрима то буде це в останній раз
02.05.2026 20:10
02.05.2026 20:10 Відповісти
Чепушило что то затевает не здоровое,таких ,как Фицо не чествуют.
02.05.2026 21:09
02.05.2026 21:09
 
 