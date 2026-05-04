Фицо: У нас с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды", но нужно работать

Фицо прокомментировал встречу с Зеленским: что известно?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что переговоры с украинским правительством могут состояться в Братиславе или Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

Подробности

"Мне показалось, что президент Зеленский был достаточно гибким. Поэтому мы попробуем организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", - отметил глава словацкого правительства.

Также Фицо сказал, что у него с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды" на войну, нефть и кредиты.

"Если бы я дольше пообщался с президентом Зеленским, мы бы выяснили, что у нас диаметрально противоположные взгляды. У меня другое мнение относительно войны, нефти, а также относительно того, следует ли предоставлять им кредиты", - сказал он.

В то же время Фицо отметил, что Словакия и Украина являются соседями, поэтому необходимо работать над автомобильным и железнодорожным сообщением, а также над энергетикой.

"Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет поставлять оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить", — подчеркнул премьер.

Что предшествовало?

ну, дуже гнучкий!
всім дає! і з заду і з переду!
з народження такий.
кацап, десь посередині!
полякам волинь.
мадярам нафту.
фіцо не стидайся, бери скільки віднесеш.
зе!гніда дуже гнучка.....
04.05.2026 16:18 Ответить
Потрібно кожного дня лупашити по мацкві дронами ,
щоби жодний прокремлівський мудак туди на доїхав 🤬
04.05.2026 17:22 Ответить
Без Орбана Фіцо починає просідати
04.05.2026 16:17 Ответить
