Фицо: У нас с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды", но нужно работать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что переговоры с украинским правительством могут состояться в Братиславе или Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

"Мне показалось, что президент Зеленский был достаточно гибким. Поэтому мы попробуем организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", - отметил глава словацкого правительства.

Также Фицо сказал, что у него с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды" на войну, нефть и кредиты.

"Если бы я дольше пообщался с президентом Зеленским, мы бы выяснили, что у нас диаметрально противоположные взгляды. У меня другое мнение относительно войны, нефти, а также относительно того, следует ли предоставлять им кредиты", - сказал он.

В то же время Фицо отметил, что Словакия и Украина являются соседями, поэтому необходимо работать над автомобильным и железнодорожным сообщением, а также над энергетикой.

"Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет поставлять оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить", — подчеркнул премьер.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

4 мая Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо в Ереване.

