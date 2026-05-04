Европа должна быть за столом любых переговоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время выступления на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Давление на РФ
Так, Зеленский подчеркнул, что нужно продолжать давление на Россию.
"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нужно продолжать давление, и нам нужен мир – конечно, это номер один. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", – отметил президент.
Роль США
По словам Зеленского, Украина находится в постоянном контакте с Соединенными Штатами.
"Мы понимаем их видение и позицию, но было бы хорошо выработать один общий европейский голос для переговоров с россиянами", – добавил он.
Что предшествовало
- Напомним, последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
- Накануне
Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.
