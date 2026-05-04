РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11509 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
659 8

Европа должна быть за столом любых переговоров, - Зеленский

Зеленский о переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время выступления на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Давление на РФ

Так, Зеленский подчеркнул, что нужно продолжать давление на Россию.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нужно продолжать давление, и нам нужен мир – конечно, это номер один. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", – отметил президент.

Читайте также: Никакое мирное соглашение с РФ невозможно без согласия украинской стороны, – Фицо

Роль США

По словам Зеленского, Украина находится в постоянном контакте с Соединенными Штатами.

"Мы понимаем их видение и позицию, но было бы хорошо выработать один общий европейский голос для переговоров с россиянами", – добавил он.

Читайте также: Зеленский готовится к стратегии переговоров с РФ без участия США, - Politico

Что предшествовало

  • Напомним, последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
  • Накануне

    Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

Автор: 

Европа (2379) Зеленский Владимир (24147) переговоры (5750)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сьогодні зєлічка адмініструє європу. роздає всим профілі та ролі ))
показать весь комментарий
04.05.2026 12:43 Ответить
Зеля красиво виступає з трибуни читаючи потужно незламні тексти. А на одинці Зе-шобло обговорює, що якщо буде мир, то це катастрофа, бо перестануть бабки давати.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:45 Ответить
- всі за стіл!
зе!гундос видав розпорядження!
а, хто не сяде, той буде мати справу з будановим!
показать весь комментарий
04.05.2026 12:46 Ответить
Ні не має.
Я не хочу чути вереск балтійських "друзів" про те, що Україна має воювати, а українці вмирати, бо інакше рашка нападе на них, а обісране нато нічого не робитиме.

Ну європа і "друзі" підкинуть грошенят, які і так більшість вкрадуть, а ще якась частина "на москву" полетить.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:50 Ответить
"зелений ********" якого американський "агент Краснов" ,за відсутність костюма і "карватюги" післав подальше.а разом з ним і Україну .та її народ прийшов до тями
показать весь комментарий
04.05.2026 12:54 Ответить
Зенаволоч висловлює правильні думки, тільки робить все потужно навпаки.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:58 Ответить
ТОбто сам він завершувати війну не збирається .
показать весь комментарий
04.05.2026 13:08 Ответить
Они то за столом будут. Тут вопрос будем ли мы за этим столом. И очень большой.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:14 Ответить
 
 