Европа должна быть за столом любых переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время выступления на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Давление на РФ

Так, Зеленский подчеркнул, что нужно продолжать давление на Россию.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нужно продолжать давление, и нам нужен мир – конечно, это номер один. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", – отметил президент.

Роль США

По словам Зеленского, Украина находится в постоянном контакте с Соединенными Штатами.

"Мы понимаем их видение и позицию, но было бы хорошо выработать один общий европейский голос для переговоров с россиянами", – добавил он.

