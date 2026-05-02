Зеленский готовится к стратегии переговоров с РФ без участия США, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, разрабатывает подход к переговорам с Россией, который предусматривает возможность действий без участия Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.

Что известно?

По данным издания, Зеленский, который в течение последнего года активно пытался заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа, похоже, больше не настаивает на привлечении США к переговорному процессу с Россией по поводу завершения войны.

Роль Турции

Вместо этого украинский президент, вероятно, формирует новую стратегию переговоров без участия Вашингтона. Он также стал осторожнее оценивать перспективы американского участия и рассчитывает, что следующий раунд переговоров с Россией может состояться при посредничестве Турции.

Переговоры между сторонами

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

