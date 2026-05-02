Зеленский готовится к стратегии переговоров с РФ без участия США, - Politico

Переговоры Украины с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, разрабатывает подход к переговорам с Россией, который предусматривает возможность действий без участия Соединенных Штатов.

Что известно?

По данным издания, Зеленский, который в течение последнего года активно пытался заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа, похоже, больше не настаивает на привлечении США к переговорному процессу с Россией по поводу завершения войны.

Роль Турции

Вместо этого украинский президент, вероятно, формирует новую стратегию переговоров без участия Вашингтона. Он также стал осторожнее оценивать перспективы американского участия и рассчитывает, что следующий раунд переговоров с Россией может состояться при посредничестве Турции.

Переговоры между сторонами

  • Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
  • Накануне

    Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

Топ комментарии
Було б краще, якби Україна готувалася до стратегії перемовин без Зеленського
02.05.2026 12:06 Ответить
У него всё получится. Он в Омане прекрасно без Штатов "справился".
02.05.2026 11:59 Ответить
02.05.2026 12:00 Ответить
Чому вас ботів не банять
02.05.2026 13:39 Ответить
Вас дивкє, що ви не у бані? 😊 Цензлр підтмтмує плюралізм. 😁
02.05.2026 13:41 Ответить
не лазнять
02.05.2026 14:02 Ответить
02.05.2026 16:15 Ответить
Потому что вас, *********, уже не 73%, а абсолютное меньшинство.
02.05.2026 17:20 Ответить
иди до петрова иванова золкин мосийчук там клован з миндичами найчесниши нарозумниши лидери Свиту
02.05.2026 17:56 Ответить
Сьогодні вже ввечері запише особисто відосик і буде кричати що такого не було це фейк, але диму без вогню не буває...
02.05.2026 12:01 Ответить
В Оман поїде для перемовин?
02.05.2026 12:02 Ответить
Норм назва для номеру кварталу. Вже смішно...
02.05.2026 12:02 Ответить
Так, поєднати у одному реченні слова "стратегія" і "Зеленський", і все. Номер готовий, вже можна ржати. У обнюханого дегенерата стратегія...
02.05.2026 17:44 Ответить
ВІн реально лякає своїми приготуваннями. Яка тактіка-стратегія, ніхто не знає . Постойка кооператівного домішка забуксувала, а дурну енергію після потужного занюха треба кудись дівать.
02.05.2026 12:04 Ответить
Найвеличнішого стратєха без участі Європи ***** морально розтопче і плюне на барбершопну нєбрітость.
02.05.2026 12:04 Ответить
так и с европой ***** ростопчет, а потом вывалит на них все говно из ***** чемодана

только ржавый и Си могут влиять на *****
02.05.2026 21:59 Ответить
Було б краще, якби Україна готувалася до стратегії перемовин без Зеленського
Тепер сміливо можна натворити дічі, потім заявити, що США нас кинули на перемовини. Красота 😸. Головне щоб Борис Джонсон знову не " приперся". 😸
02.05.2026 12:09 Ответить
Воно готується до здачі України , але ніяк не второпає як то зробити .
02.05.2026 12:12 Ответить
Та шо там готуватись, помив сраку та поїхав.
02.05.2026 12:13 Ответить
Промову лохторату отримає по дорозі.Там всі свої,знайомі.
02.05.2026 12:20 Ответить
Стратегія відставки зеленського і уряду до такої стратегії я би теж підготувався, ящиком шампанського.
02.05.2026 12:36 Ответить
Думай-те!!
Якщо Хрипатий кричить "що не здасть ні метра землі" то як це так, що щодня його ловлять на бажанні переговорів з прутіним ??!! Прутін дає понять, що війну він відмінить тільки при політичній капітуляції 🇺🇦 .....

До де ж логіка ..... Чи ви ще вірите Хрипатому Сталевояйцему Черчегавелу..
02.05.2026 13:16 Ответить
якщо тр каже, що війни не було б, якщо б байден не надав допомогу, то пу приймав би капітуляцію України за пару тижднів...
Висновок: тр, ще до вступу на посаду преза, зупинив допомогу, а зараз вже оплачену зброю перенаправляє на Бл.Схід...і гальмує ...+ заборони використання і Томагавків 0,0

за логікою тр, якщо злодій напав на беззахісного, то агрессора не треба зупиняти/карати, а слід дати йому карт бланш, підкинути козири, щоб як поскоріше добив жертву... і завдячив бувшому світовому копу за сприяння

Так, якій же тепер з тр медіатор, коли вже відкрито він на стороні пу... і зараз, заблокував іран.порти, що дало змогу пу нажитися на рості цін на нафту і газ...

і тр сказав, що ця блокада буде продовжуватись... доки аятоли не відмовляться від урану= безкінечно.
Результат:
- колосальні збитки країн Затоки
- аятоли зберегли уран і велику частину ракет, шахедів... +
-прохід суден через Ормуз вже ніколи не буде вільним і безкоштовним: аятоли будуть взимати данину, щоб покрити збитки, спричинені тр... і це автоматично призвеле до подорожчення нафти і газу і всього іншого і це віддібьється на рівні життя мілліонів і навіть мілліардів людей по всьому світу: цього реально домігся тр.. зато надприбутки потікуть рікой в кишені пу..
О це геніальним був світовий коп
Але, в чиїх це інтересах? Точно, що не України.
02.05.2026 13:58 Ответить
02.05.2026 14:06 Ответить
Со Штатами обосрался, а без них по уши в дерьмо влезет.
02.05.2026 14:26 Ответить
Как без США, а для чего мы тогда отдали им свои природные ресурсы?!
02.05.2026 14:33 Ответить
значить договор про копалини мусить бути визнаним нікчемним, підписаним під тиском і ультиматумом, а тр свою обіцянку про захист не виконав, натомість вимагає разом з пу капітуляції... пу схоже твердо запевнив тр, що копалини на всіх окупов.територіях будуть його і тр повірив пу і зараз мріє про лярди лярдів угоди з пу... а Україна тр заважає то й все
а пу вже толочить не тільки про даунбас, а й вигадану ним малорасєю
02.05.2026 16:43 Ответить
А хіба то МИ віддали? А бува не пейсатий ублюдок віддав під тиском компромату персонально на нього і задля гарантій знову ж таки для торчка квартального?
02.05.2026 17:47 Ответить
"зрадник" розглядає посередництво друзів куйла.як не американських.то турецьких.але не європейських.котрі дають гроші.."зелений" але вже .гнилий із середини від народження аж смердить
02.05.2026 16:40 Ответить
тр в своїй манері розвернувся на 180 градусів: до обрання обіцяв закінчити війну за 24 години і якщо пу не погодиться, то тоді він завалить Україну зброєю.

Натомість, не просто припинив вже виділену допомогу, але і проплачену зброю відправляє кому завгодно, Томагавків після дзвінка пу не дає, обмеження не знимає... фактично тр поставив себе за ціль, як нашвидше завалити Україну і примусити до капітуляції на максималістських умовах пу і нарешті почати з пу жирні гешефти в тому числі на окуп.територіях...

Так, якій зараз з нього посередник, коли він грає на боці агрессора, постійно підбрасує пу козирі, заблокувавши іран. порти на невизначенний час, відкидаючи пропозицію аятол про змістовні переговори і вимагаючи неможливого, адже не взмозі тр перемогти аятол і фактично довів ситуацію до гіршого стану, чим було до початку його войнушки

Навіть, якщо аятоли відкриють Ормуз, то будуть взимати данину в мілліонах за прохід кожного судна так "допоміг" тр своїм араб.союзникам, які дозволили розмістити ам. військ.бази на своїй території, сподіваючись на ам. гарантії безпеки, які виявились гарантіями небезпеки+ зараз несуть суттєві збитки, не маючи змогу транспортувати газ і нафту, не кажучи вже про збитки від ракетних і дронових влучань
а тр без зазріння совісті насолоджується перельотами на подаровану літаку... хм(

пу пьє шампанське і отримую лярди для продовження вбивст українців.

От така мораль і справедлівість 47-го: прав той, хто гіпотетично сильніший.

Тільки, щоб там ні було, але капітуляції України містер тр не дочекається!
Слава Україні!
02.05.2026 19:59 Ответить
Зеленський буде щось пропонувати Путін в обмін на залишення себе при владі.Він навіть може передати Україну РФ для вічного свого царювання.А будем критикувати-використає закон про антисимітизм.
02.05.2026 21:53 Ответить
Ігор ігористий:
Як тільки буде якась домовленість про зупинення вогню, то будуть вибори... і від голосу кожного залежить, хто і я які політ.партії сформуують коаліцію і викон.владу... уряд нац.єдності, тому зараз гадання на кофейній гущі... точно не в тему.
Хоча, при наявності політ.волі в ВР, такий уряд з компетентних патриотів може бути ще до виборів сформований...
02.05.2026 22:04 Ответить
Тот момент когда Анкоридж возможно был ещё не худший из идей. Стамбул 2 .
02.05.2026 22:23 Ответить
 
 