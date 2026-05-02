Зеленский готовится к стратегии переговоров с РФ без участия США, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, разрабатывает подход к переговорам с Россией, который предусматривает возможность действий без участия Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.
Что известно?
По данным издания, Зеленский, который в течение последнего года активно пытался заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа, похоже, больше не настаивает на привлечении США к переговорному процессу с Россией по поводу завершения войны.
Роль Турции
Вместо этого украинский президент, вероятно, формирует новую стратегию переговоров без участия Вашингтона. Он также стал осторожнее оценивать перспективы американского участия и рассчитывает, что следующий раунд переговоров с Россией может состояться при посредничестве Турции.
Переговоры между сторонами
- Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
- Накануне
Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
только ржавый и Си могут влиять на *****
Якщо Хрипатий кричить "що не здасть ні метра землі" то як це так, що щодня його ловлять на бажанні переговорів з прутіним ??!! Прутін дає понять, що війну він відмінить тільки при політичній капітуляції 🇺🇦 .....
До де ж логіка ..... Чи ви ще вірите Хрипатому Сталевояйцему Черчегавелу..
Висновок: тр, ще до вступу на посаду преза, зупинив допомогу, а зараз вже оплачену зброю перенаправляє на Бл.Схід...і гальмує ...+ заборони використання і Томагавків 0,0
за логікою тр, якщо злодій напав на беззахісного, то агрессора не треба зупиняти/карати, а слід дати йому карт бланш, підкинути козири, щоб як поскоріше добив жертву... і завдячив бувшому світовому копу за сприяння
Так, якій же тепер з тр медіатор, коли вже відкрито він на стороні пу... і зараз, заблокував іран.порти, що дало змогу пу нажитися на рості цін на нафту і газ...
і тр сказав, що ця блокада буде продовжуватись... доки аятоли не відмовляться від урану= безкінечно.
Результат:
- колосальні збитки країн Затоки
- аятоли зберегли уран і велику частину ракет, шахедів... +
-прохід суден через Ормуз вже ніколи не буде вільним і безкоштовним: аятоли будуть взимати данину, щоб покрити збитки, спричинені тр... і це автоматично призвеле до подорожчення нафти і газу і всього іншого і це віддібьється на рівні життя мілліонів і навіть мілліардів людей по всьому світу: цього реально домігся тр.. зато надприбутки потікуть рікой в кишені пу..
О це геніальним був світовий коп
Але, в чиїх це інтересах? Точно, що не України.
а пу вже толочить не тільки про даунбас, а й вигадану ним малорасєю
Натомість, не просто припинив вже виділену допомогу, але і проплачену зброю відправляє кому завгодно, Томагавків після дзвінка пу не дає, обмеження не знимає... фактично тр поставив себе за ціль, як нашвидше завалити Україну і примусити до капітуляції на максималістських умовах пу і нарешті почати з пу жирні гешефти в тому числі на окуп.територіях...
Так, якій зараз з нього посередник, коли він грає на боці агрессора, постійно підбрасує пу козирі, заблокувавши іран. порти на невизначенний час, відкидаючи пропозицію аятол про змістовні переговори і вимагаючи неможливого, адже не взмозі тр перемогти аятол і фактично довів ситуацію до гіршого стану, чим було до початку його войнушки
Навіть, якщо аятоли відкриють Ормуз, то будуть взимати данину в мілліонах за прохід кожного судна так "допоміг" тр своїм араб.союзникам, які дозволили розмістити ам. військ.бази на своїй території, сподіваючись на ам. гарантії безпеки, які виявились гарантіями небезпеки+ зараз несуть суттєві збитки, не маючи змогу транспортувати газ і нафту, не кажучи вже про збитки від ракетних і дронових влучань
а тр без зазріння совісті насолоджується перельотами на подаровану літаку... хм(
пу пьє шампанське і отримую лярди для продовження вбивст українців.
От така мораль і справедлівість 47-го: прав той, хто гіпотетично сильніший.
Тільки, щоб там ні було, але капітуляції України містер тр не дочекається!
Слава Україні!
Як тільки буде якась домовленість про зупинення вогню, то будуть вибори... і від голосу кожного залежить, хто і я які політ.партії сформуують коаліцію і викон.владу... уряд нац.єдності, тому зараз гадання на кофейній гущі... точно не в тему.
Хоча, при наявності політ.волі в ВР, такий уряд з компетентних патриотів може бути ще до виборів сформований...