Зеленський готується до стратегії перемовин з РФ без участі США, - Рolitico
Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, розробляє підхід до переговорів із Росією, який передбачає можливість дій без участі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Рolitico.
Що відомо?
За даними видання, Зеленський, який протягом останнього року активно намагався заручитися підтримкою американського президента Дональда Трампа, схоже, більше не наполягає на залученні США до переговорного процесу з Росією щодо завершення війни.
Роль Туреччини
Натомість український президент, імовірно, формує нову стратегію перемовин без участі Вашингтона. Він також став обережніше оцінювати перспективи американської участі та розраховує, що наступний раунд переговорів із Росією може відбутися за посередництва Туреччини.
Переговори між сторонами
- Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.
- Напередодні
Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.
только ржавый и Си могут влиять на *****
Якщо Хрипатий кричить "що не здасть ні метра землі" то як це так, що щодня його ловлять на бажанні переговорів з прутіним ??!! Прутін дає понять, що війну він відмінить тільки при політичній капітуляції 🇺🇦 .....
До де ж логіка ..... Чи ви ще вірите Хрипатому Сталевояйцему Черчегавелу..
Висновок: тр, ще до вступу на посаду преза, зупинив допомогу, а зараз вже оплачену зброю перенаправляє на Бл.Схід...і гальмує ...+ заборони використання і Томагавків 0,0
за логікою тр, якщо злодій напав на беззахісного, то агрессора не треба зупиняти/карати, а слід дати йому карт бланш, підкинути козири, щоб як поскоріше добив жертву... і завдячив бувшому світовому копу за сприяння
Так, якій же тепер з тр медіатор, коли вже відкрито він на стороні пу... і зараз, заблокував іран.порти, що дало змогу пу нажитися на рості цін на нафту і газ...
і тр сказав, що ця блокада буде продовжуватись... доки аятоли не відмовляться від урану= безкінечно.
Результат:
- колосальні збитки країн Затоки
- аятоли зберегли уран і велику частину ракет, шахедів... +
-прохід суден через Ормуз вже ніколи не буде вільним і безкоштовним: аятоли будуть взимати данину, щоб покрити збитки, спричинені тр... і це автоматично призвеле до подорожчення нафти і газу і всього іншого і це віддібьється на рівні життя мілліонів і навіть мілліардів людей по всьому світу: цього реально домігся тр.. зато надприбутки потікуть рікой в кишені пу..
О це геніальним був світовий коп
Але, в чиїх це інтересах? Точно, що не України.
а пу вже толочить не тільки про даунбас, а й вигадану ним малорасєю
Натомість, не просто припинив вже виділену допомогу, але і проплачену зброю відправляє кому завгодно, Томагавків після дзвінка пу не дає, обмеження не знимає... фактично тр поставив себе за ціль, як нашвидше завалити Україну і примусити до капітуляції на максималістських умовах пу і нарешті почати з пу жирні гешефти в тому числі на окуп.територіях...
Так, якій зараз з нього посередник, коли він грає на боці агрессора, постійно підбрасує пу козирі, заблокувавши іран. порти на невизначенний час, відкидаючи пропозицію аятол про змістовні переговори і вимагаючи неможливого, адже не взмозі тр перемогти аятол і фактично довів ситуацію до гіршого стану, чим було до початку його войнушки
Навіть, якщо аятоли відкриють Ормуз, то будуть взимати данину в мілліонах за прохід кожного судна так "допоміг" тр своїм араб.союзникам, які дозволили розмістити ам. військ.бази на своїй території, сподіваючись на ам. гарантії безпеки, які виявились гарантіями небезпеки+ зараз несуть суттєві збитки, не маючи змогу транспортувати газ і нафту, не кажучи вже про збитки від ракетних і дронових влучань
а тр без зазріння совісті насолоджується перельотами на подаровану літаку... хм(
пу пьє шампанське і отримую лярди для продовження вбивст українців.
От така мораль і справедлівість 47-го: прав той, хто гіпотетично сильніший.
Тільки, щоб там ні було, але капітуляції України містер тр не дочекається!
Слава Україні!
Як тільки буде якась домовленість про зупинення вогню, то будуть вибори... і від голосу кожного залежить, хто і я які політ.партії сформуують коаліцію і викон.владу... уряд нац.єдності, тому зараз гадання на кофейній гущі... точно не в тему.
Хоча, при наявності політ.волі в ВР, такий уряд з компетентних патриотів може бути ще до виборів сформований...
Адже, через дуже короткий проміжок часу, пу під надуманим предлогом, а то і без якогось поводу, в своїй манері звинуватив би Україну в недодержанні угоди і посунув би танками на Київ і чим би цю орду зупиняли 60- 80 тис.обеззброєних ЗСУ без літаків, ракет і ПВО?!
Ніяка угода не здатна змінити ціль пу знищення по факту укр.суверенитету разом з українцями тому, лише озброєні до зубів, розбудовані ЗСУ є єдиною гарантією безпеки.
І це точно не Зе зупинив Залізного в Херсоні... схоже, що пу було так боляче, що він відкрито пригрозив байдену застосовути тактичну ЯЗ, щоб уникнути нищивної поразки.
Зараз тр робить максимум, щоб суттєво послабити ЗСУ і європ.друзів України, в скрутний для пу момент знайшов можливість восстановити фінанс.можливісті пу для продовження геноцидної війни, заблокувавши іран.порти і Ормуз на невизначений термін, відмовляючись від досить притомних пропозицій аятол і ставлячи їм максималістсьтки умови фактичної капітуляції, на що аятоли передбачувано не згодні, адже тр їх переміг лише в своєї уяві, а від наслідків страждає весь світ, окрім друзяки пу, якій швидко заробляє, на в рази підскочивший ціні нафти.