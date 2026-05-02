Зеленський готується до стратегії перемовин з РФ без участі США, - Рolitico

Перемовини України з рф

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, розробляє підхід до переговорів із Росією, який передбачає можливість дій без участі Сполучених Штатів.

Що відомо?

За даними видання, Зеленський, який протягом останнього року активно намагався заручитися підтримкою американського президента Дональда Трампа, схоже, більше не наполягає на залученні США до переговорного процесу з Росією щодо завершення війни.

Роль Туреччини

Натомість український президент, імовірно, формує нову стратегію перемовин без участі Вашингтона. Він також став обережніше оцінювати перспективи американської участі та розраховує, що наступний раунд переговорів із Росією може відбутися за посередництва Туреччини.

Переговори між сторонами

  • Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.
  • Напередодні

    Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

Було б краще, якби Україна готувалася до стратегії перемовин без Зеленського
02.05.2026 12:06 Відповісти
У него всё получится. Он в Омане прекрасно без Штатов "справился".
02.05.2026 11:59 Відповісти
02.05.2026 12:00 Відповісти
Чому вас ботів не банять
02.05.2026 13:39 Відповісти
Вас дивкє, що ви не у бані? 😊 Цензлр підтмтмує плюралізм. 😁
02.05.2026 13:41 Відповісти
02.05.2026 14:02 Відповісти
02.05.2026 16:15 Відповісти
Потому что вас, *********, уже не 73%, а абсолютное меньшинство.
02.05.2026 17:20 Відповісти
иди до петрова иванова золкин мосийчук там клован з миндичами найчесниши нарозумниши лидери Свиту
02.05.2026 17:56 Відповісти
Сьогодні вже ввечері запише особисто відосик і буде кричати що такого не було це фейк, але диму без вогню не буває...
02.05.2026 12:01 Відповісти
В Оман поїде для перемовин?
02.05.2026 12:02 Відповісти
Норм назва для номеру кварталу. Вже смішно...
02.05.2026 12:02 Відповісти
Так, поєднати у одному реченні слова "стратегія" і "Зеленський", і все. Номер готовий, вже можна ржати. У обнюханого дегенерата стратегія...
02.05.2026 17:44 Відповісти
ВІн реально лякає своїми приготуваннями. Яка тактіка-стратегія, ніхто не знає . Постойка кооператівного домішка забуксувала, а дурну енергію після потужного занюха треба кудись дівать.
02.05.2026 12:04 Відповісти
Найвеличнішого стратєха без участі Європи ***** морально розтопче і плюне на барбершопну нєбрітость.
02.05.2026 12:04 Відповісти
так и с европой ***** ростопчет, а потом вывалит на них все говно из ***** чемодана

только ржавый и Си могут влиять на *****
02.05.2026 21:59 Відповісти
Було б краще, якби Україна готувалася до стратегії перемовин без Зеленського
02.05.2026 12:06 Відповісти
Тепер сміливо можна натворити дічі, потім заявити, що США нас кинули на перемовини. Красота 😸. Головне щоб Борис Джонсон знову не " приперся". 😸
02.05.2026 12:09 Відповісти
Воно готується до здачі України , але ніяк не второпає як то зробити .
02.05.2026 12:12 Відповісти
Нічого він не думає, він виконує план розроблений в Тель-Авіві однодумцями коломойського і паралельно дозволив "второпати" мафіозному клану міндіча.
03.05.2026 05:37 Відповісти
Та шо там готуватись, помив сраку та поїхав.
02.05.2026 12:13 Відповісти
Промову лохторату отримає по дорозі.Там всі свої,знайомі.
02.05.2026 12:20 Відповісти
Стратегія відставки зеленського і уряду до такої стратегії я би теж підготувався, ящиком шампанського.
02.05.2026 12:36 Відповісти
Думай-те!!
Якщо Хрипатий кричить "що не здасть ні метра землі" то як це так, що щодня його ловлять на бажанні переговорів з прутіним ??!! Прутін дає понять, що війну він відмінить тільки при політичній капітуляції 🇺🇦 .....

До де ж логіка ..... Чи ви ще вірите Хрипатому Сталевояйцему Черчегавелу..
02.05.2026 13:16 Відповісти
якщо тр каже, що війни не було б, якщо б байден не надав допомогу, то пу приймав би капітуляцію України за пару тижднів...
Висновок: тр, ще до вступу на посаду преза, зупинив допомогу, а зараз вже оплачену зброю перенаправляє на Бл.Схід...і гальмує ...+ заборони використання і Томагавків 0,0

за логікою тр, якщо злодій напав на беззахісного, то агрессора не треба зупиняти/карати, а слід дати йому карт бланш, підкинути козири, щоб як поскоріше добив жертву... і завдячив бувшому світовому копу за сприяння

Так, якій же тепер з тр медіатор, коли вже відкрито він на стороні пу... і зараз, заблокував іран.порти, що дало змогу пу нажитися на рості цін на нафту і газ...

і тр сказав, що ця блокада буде продовжуватись... доки аятоли не відмовляться від урану= безкінечно.
Результат:
- колосальні збитки країн Затоки
- аятоли зберегли уран і велику частину ракет, шахедів... +
-прохід суден через Ормуз вже ніколи не буде вільним і безкоштовним: аятоли будуть взимати данину, щоб покрити збитки, спричинені тр... і це автоматично призвеле до подорожчення нафти і газу і всього іншого і це віддібьється на рівні життя мілліонів і навіть мілліардів людей по всьому світу: цього реально домігся тр.. зато надприбутки потікуть рікой в кишені пу..
О це геніальним був світовий коп
Але, в чиїх це інтересах? Точно, що не України.
02.05.2026 13:58 Відповісти
02.05.2026 14:06 Відповісти
Со Штатами обосрался, а без них по уши в дерьмо влезет.
02.05.2026 14:26 Відповісти
Как без США, а для чего мы тогда отдали им свои природные ресурсы?!
02.05.2026 14:33 Відповісти
значить договор про копалини мусить бути визнаним нікчемним, підписаним під тиском і ультиматумом, а тр свою обіцянку про захист не виконав, натомість вимагає разом з пу капітуляції... пу схоже твердо запевнив тр, що копалини на всіх окупов.територіях будуть його і тр повірив пу і зараз мріє про лярди лярдів угоди з пу... а Україна тр заважає то й все
а пу вже толочить не тільки про даунбас, а й вигадану ним малорасєю
02.05.2026 16:43 Відповісти
А хіба то МИ віддали? А бува не пейсатий ублюдок віддав під тиском компромату персонально на нього і задля гарантій знову ж таки для торчка квартального?
02.05.2026 17:47 Відповісти
"зрадник" розглядає посередництво друзів куйла.як не американських.то турецьких.але не європейських.котрі дають гроші.."зелений" але вже .гнилий із середини від народження аж смердить
02.05.2026 16:40 Відповісти
тр в своїй манері розвернувся на 180 градусів: до обрання обіцяв закінчити війну за 24 години і якщо пу не погодиться, то тоді він завалить Україну зброєю.

Натомість, не просто припинив вже виділену допомогу, але і проплачену зброю відправляє кому завгодно, Томагавків після дзвінка пу не дає, обмеження не знимає... фактично тр поставив себе за ціль, як нашвидше завалити Україну і примусити до капітуляції на максималістських умовах пу і нарешті почати з пу жирні гешефти в тому числі на окуп.територіях...

Так, якій зараз з нього посередник, коли він грає на боці агрессора, постійно підбрасує пу козирі, заблокувавши іран. порти на невизначенний час, відкидаючи пропозицію аятол про змістовні переговори і вимагаючи неможливого, адже не взмозі тр перемогти аятол і фактично довів ситуацію до гіршого стану, чим було до початку його войнушки

Навіть, якщо аятоли відкриють Ормуз, то будуть взимати данину в мілліонах за прохід кожного судна так "допоміг" тр своїм араб.союзникам, які дозволили розмістити ам. військ.бази на своїй території, сподіваючись на ам. гарантії безпеки, які виявились гарантіями небезпеки+ зараз несуть суттєві збитки, не маючи змогу транспортувати газ і нафту, не кажучи вже про збитки від ракетних і дронових влучань
а тр без зазріння совісті насолоджується перельотами на подаровану літаку... хм(

пу пьє шампанське і отримую лярди для продовження вбивст українців.

От така мораль і справедлівість 47-го: прав той, хто гіпотетично сильніший.

Тільки, щоб там ні було, але капітуляції України містер тр не дочекається!
Слава Україні!
02.05.2026 19:59 Відповісти
Зеленський буде щось пропонувати Путін в обмін на залишення себе при владі.Він навіть може передати Україну РФ для вічного свого царювання.А будем критикувати-використає закон про антисимітизм.
02.05.2026 21:53 Відповісти
Ігор ігористий:
Як тільки буде якась домовленість про зупинення вогню, то будуть вибори... і від голосу кожного залежить, хто і я які політ.партії сформуують коаліцію і викон.владу... уряд нац.єдності, тому зараз гадання на кофейній гущі... точно не в тему.
Хоча, при наявності політ.волі в ВР, такий уряд з компетентних патриотів може бути ще до виборів сформований...
02.05.2026 22:04 Відповісти
Тот момент когда Анкоридж возможно был ещё не худший из идей. Стамбул 2 .
02.05.2026 22:23 Відповісти
пропозиції в Стамбулі могли би бути прийнятними, але! пункт про скорочення= знищення ЗСУ і озброєння, заборона на його виготовлення перекресливав усе!

Адже, через дуже короткий проміжок часу, пу під надуманим предлогом, а то і без якогось поводу, в своїй манері звинуватив би Україну в недодержанні угоди і посунув би танками на Київ і чим би цю орду зупиняли 60- 80 тис.обеззброєних ЗСУ без літаків, ракет і ПВО?!

Ніяка угода не здатна змінити ціль пу знищення по факту укр.суверенитету разом з українцями тому, лише озброєні до зубів, розбудовані ЗСУ є єдиною гарантією безпеки.

І це точно не Зе зупинив Залізного в Херсоні... схоже, що пу було так боляче, що він відкрито пригрозив байдену застосовути тактичну ЯЗ, щоб уникнути нищивної поразки.

Зараз тр робить максимум, щоб суттєво послабити ЗСУ і європ.друзів України, в скрутний для пу момент знайшов можливість восстановити фінанс.можливісті пу для продовження геноцидної війни, заблокувавши іран.порти і Ормуз на невизначений термін, відмовляючись від досить притомних пропозицій аятол і ставлячи їм максималістсьтки умови фактичної капітуляції, на що аятоли передбачувано не згодні, адже тр їх переміг лише в своєї уяві, а від наслідків страждає весь світ, окрім друзяки пу, якій швидко заробляє, на в рази підскочивший ціні нафти.
03.05.2026 09:05 Відповісти
Схоже у Омані не наговорив ся, зрадник гнусааий
03.05.2026 09:15 Відповісти
 
 