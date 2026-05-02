Зеленський готується до стратегії перемовин з РФ без участі США, - Рolitico

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, розробляє підхід до переговорів із Росією, який передбачає можливість дій без участі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Рolitico.

Що відомо?

За даними видання, Зеленський, який протягом останнього року активно намагався заручитися підтримкою американського президента Дональда Трампа, схоже, більше не наполягає на залученні США до переговорного процесу з Росією щодо завершення війни.

Роль Туреччини

Натомість український президент, імовірно, формує нову стратегію перемовин без участі Вашингтона. Він також став обережніше оцінювати перспективи американської участі та розраховує, що наступний раунд переговорів із Росією може відбутися за посередництва Туреччини.

Переговори між сторонами

Останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

