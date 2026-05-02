Росія не налаштована на завершення війни, переговори не дають результату, - Волкер

Наразі Росія не демонструє реальної готовності до миру, а сам переговорний процес не має відчутного практичного результату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Мирні переговори донині насправді були радше фікцією. Росія не була серйозно налаштована на завершення війни. Вона просто використовувала переговори як інструмент, щоб відвертати увагу, підкидаючи адміністрації Трампа ідеї щодо бізнес-угод, і водночас продовжувати війну. Тож це - "вистава" з російського боку", - наголосив Волкер.

Проте підкреслив, що Україна усвідомлює обмежену ефективність таких переговорів, однак змушена брати в них участь, щоб уникнути звинувачень у небажанні миру.

За його словами, українська сторона демонструє готовність до діалогу, бере участь у зустрічах і розглядає різні пропозиції, навіть якщо вони є невигідними, намагаючись адаптувати їх до прийнятного формату.

"Але я не бачу жодних перспектив, що переговори справді дадуть результат. Думаю, зміни відбудуться лише тоді, коли Путін відчує, що його фінанси та військові можливості настільки виснажені, що він не зможе продовжувати війну. От тоді щось може змінитися. Але це точно не буде наслідком цих переговорів.

Ймовірно, повноцінної мирної угоди взагалі не буде. Швидше за все, ми побачимо фактичне припинення вогню або поступове згасання бойових дій. І це значною мірою відбуватиметься безпосередньо між росіянами та українцями, навіть без зовнішнього посередництва", - зазначив Волкер.

Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.

