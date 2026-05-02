Росія не налаштована на завершення війни, переговори не дають результату, - Волкер
Наразі Росія не демонструє реальної готовності до миру, а сам переговорний процес не має відчутного практичного результату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.
"Мирні переговори донині насправді були радше фікцією. Росія не була серйозно налаштована на завершення війни. Вона просто використовувала переговори як інструмент, щоб відвертати увагу, підкидаючи адміністрації Трампа ідеї щодо бізнес-угод, і водночас продовжувати війну. Тож це - "вистава" з російського боку", - наголосив Волкер.
Проте підкреслив, що Україна усвідомлює обмежену ефективність таких переговорів, однак змушена брати в них участь, щоб уникнути звинувачень у небажанні миру.
За його словами, українська сторона демонструє готовність до діалогу, бере участь у зустрічах і розглядає різні пропозиції, навіть якщо вони є невигідними, намагаючись адаптувати їх до прийнятного формату.
"Але я не бачу жодних перспектив, що переговори справді дадуть результат. Думаю, зміни відбудуться лише тоді, коли Путін відчує, що його фінанси та військові можливості настільки виснажені, що він не зможе продовжувати війну. От тоді щось може змінитися. Але це точно не буде наслідком цих переговорів.
Ймовірно, повноцінної мирної угоди взагалі не буде. Швидше за все, ми побачимо фактичне припинення вогню або поступове згасання бойових дій. І це значною мірою відбуватиметься безпосередньо між росіянами та українцями, навіть без зовнішнього посередництва", - зазначив Волкер.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
ЧОГО ЇМ НЕ ВИСТОЧАЛО ? УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І ДОМБАСУ ?
їм вічно не вистачає "двіжухи" - когось мучити й вбивати.
таке кляте ординське народонасєлєніє
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
БОГДАН КРОТЕВИЧ Військовослужбовець ЗСУ, ексначальник штабу бригади "Азов"
"хорошо никогда не жили, так неча й начинать"
у кацапів з Батия й не виходило
- знищення українського етносу
- відволікання рузкіх від найбільшого розкрадання в історії людства - десь більше 6-8 трлн дол по кишеням
Якщо РФ зупиниться жодна з цілей не буде досягнута а можливо і замаячить 1917
Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.