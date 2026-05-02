Росія не налаштована на завершення війни, переговори не дають результату, - Волкер

РФ не прагне миру: переговори не дають результату

Наразі Росія не демонструє реальної готовності до миру, а сам переговорний процес не має відчутного практичного результату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Мирні переговори донині насправді були радше фікцією. Росія не була серйозно налаштована на завершення війни. Вона просто використовувала переговори як інструмент, щоб відвертати увагу, підкидаючи адміністрації Трампа ідеї щодо бізнес-угод, і водночас продовжувати війну. Тож це - "вистава" з російського боку", - наголосив Волкер.

Проте підкреслив, що Україна усвідомлює обмежену ефективність таких переговорів, однак змушена брати в них участь, щоб уникнути звинувачень у небажанні миру.

За його словами, українська сторона демонструє готовність до діалогу, бере участь у зустрічах і розглядає різні пропозиції, навіть якщо вони є невигідними, намагаючись адаптувати їх до прийнятного формату.

"Але я не бачу жодних перспектив, що переговори справді дадуть результат. Думаю, зміни відбудуться лише тоді, коли Путін відчує, що його фінанси та військові можливості настільки виснажені, що він не зможе продовжувати війну. От тоді щось може змінитися. Але це точно не буде наслідком цих переговорів.

Ймовірно, повноцінної мирної угоди взагалі не буде. Швидше за все, ми побачимо фактичне припинення вогню або поступове згасання бойових дій. І це значною мірою відбуватиметься безпосередньо між росіянами та українцями, навіть без зовнішнього посередництва", - зазначив Волкер.

Що передувало?

Топ коментарі
+5
Маленьке курортне місце Туапсе- море пальми курортники
ЧОГО ЇМ НЕ ВИСТОЧАЛО ? УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І ДОМБАСУ ?
02.05.2026 11:38 Відповісти
+5
Те, що РФ називає "мирним процесом", - насправді окрема спецоперація проти Заходу...
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.

БОГДАН КРОТЕВИЧ Військовослужбовець ЗСУ, ексначальник штабу бригади "Азов"
02.05.2026 11:39 Відповісти
+2
їм не вистачало "двіжухи".
їм вічно не вистачає "двіжухи" - когось мучити й вбивати.
таке кляте ординське народонасєлєніє

.
02.05.2026 11:47 Відповісти
їм не вистачало "двіжухи".
їм вічно не вистачає "двіжухи" - когось мучити й вбивати.
таке кляте ординське народонасєлєніє

.
02.05.2026 11:47 Відповісти
А потім всю цю "двіжуху" відображати у творах вєлікай срюскай літєратури дастаєвскаго, талстова і пушкіна - тобто смакувати знущання аб'юзерів над своїми жертвами. Це у них улюблена тема в літературі!
02.05.2026 14:12 Відповісти
Як там звучить той анекдот про індіанця і четверту стінку в'язниці?
02.05.2026 11:38 Відповісти
02.05.2026 11:39 Відповісти
Це просто неймовірно. Ніколи не очікував такого від росіян. Вони що не розуміють що вони знищують своє майбутнє. Проти них введуть санкції.
02.05.2026 11:40 Відповісти
у "росіян" кацапів не має майбутнього, то й думати не має над чим:

"хорошо никогда не жили, так неча й начинать"

.
02.05.2026 11:50 Відповісти
Та вони нормальні люди. Їх просто дурять. Потрібно показувати їм правду і вони зміняться. Я в них вірю, як повірили німцям у 1945.
02.05.2026 11:54 Відповісти
на німців у 30-х найшло, а
у кацапів з Батия й не виходило

.
02.05.2026 12:00 Відповісти
Міноборони росії оцінило збитки від операції «Павутина» у 2 млрд рублів.
02.05.2026 11:55 Відповісти
Ціль війни

- знищення українського етносу
- відволікання рузкіх від найбільшого розкрадання в історії людства - десь більше 6-8 трлн дол по кишеням

Якщо РФ зупиниться жодна з цілей не буде досягнута а можливо і замаячить 1917
02.05.2026 12:11 Відповісти
Хорошо, какой дальше ход Украины? Признать, что США кинуло, денонсировать все глупые договоренности по недрам и сельхоз земле и упасть в руки победителю? Итоги, Си и Пу будут смеяться за своими узкими глазками, инвестиции потихоньку будут перетекать, к "победителям", а Старый Свет окончит как римская Империя?
02.05.2026 12:57 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9912 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.
02.05.2026 13:03 Відповісти
Нарешті американці це зрозуміли?
02.05.2026 16:48 Відповісти
 
 